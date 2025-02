Förstemålvakten förlänger: ”Håller väldigt hög klass”

Daniel Marmenlind stannar i Malmö. Målvakten, som har varit förstavalet fyra säsonger i rad, har skrivit på för två nya år med klubben.

– Daniel har rätt ålder, högt driv och vill vara i Malmö, säger sportchefen Oscar Alsenfelt till klubbens hemsida.

Daniel Marmenlind stannar i Malmö två säsonger till.

Foto: Petter Arvidson / Bildbyrån.

Det var inför säsongen 21/22 som Daniel Marmenlind skrev på för Malmö efter en stark säsong i Västervik och Hockeyallsvenskan. Sedan dess har målvakten varit skåningarnas försteval mellan stolparna.

Nu har parterna också gjort klart med ett nytt tvåårskontrakt.

– Vi är glada över att ha Daniel kvar i ytterligare två år. Daniel har många fina kvaliteter, hans högsta nivå håller väldigt hög klass. Både vi och Daniel vet att han har ännu mer i sig och tillsammans ska vi jobba för att nå upp till hans potential, säger Oscar Alsenfelt.

Daniel Marmenlind stannar i Malmö: ”Känns kanonbra”

27-åringen har under alla säsonger legat över 90 i räddningsprocent. I år har det däremot gått lite tyngre och just nu ligger han på 89,6 i räddningsprocent. Samtidigt släpper han bara in 1,72 mål per match, vilket är likvärdigt med tidigare säsonger.

Malmö möter under lördagen Frölunda på hemmaplan och då går laget för att komma ännu närmare en slutspelsplats.

– Jag är inne på fjärde året i Redhawks och att få ytterligare två år känns kanonbra. Det är mycket mer som jag vill göra med Malmö Redhawks och vi ska verkligen lösa slutspel i år. Vi vill verkligen ge staden, supportrarna och oss själva det, säger Daniel Marmenlind.