Trion som saknas på bortaturnén

Efter dagens ispass började Skellefteå AIK sin resa mot Göteborg, där en toppmatch på torsdag väntar mot serieledande Frölunda. Nu avslöjar Skellefteå AIKs tränare Daniel Hermansson att en trio spelare inte följer med på bortaturnén.

Daniel Hermansson och Skellefteå får klara sig utan tre spelare i veckans toppmöten. Foto: Fredrik Karlsson/Bildbyrån

Just nu leder Frölunda SHL, följt av Skellefteå där det lagen emellan skiljer nio poäng. På torsdag ställs lagen mot varandra i Scandinavium, med ett Skellefteå som saknar tre spelare. Truppen som åker består av två målvakter, åtta backar och 13 forwards. Kvar på hemmaplan blir Måns Forsfjäll, Martin Lundberg samt Linus Söderström, meddelar Daniel Hermansson till Norran.

– Men vilken back som inte spelar på torsdag kommer jag inte att säga, säger huvudtränaren till tidningen.

Skellefteås fokus inför toppmatchen

Under tisdagskvällen spelade Frölunda semifinal i CHL där de Brynäs. Matchen slutade 2-2. Norran undrar därför ifall Skellefteå kan dra nytta av att de fick vila medan Göteborgarna spelade match.

– Svårt att säga; kanske, kanske inte. Vi fokuserar fullt ut på vår insats och vårat sätt att spela, för vi är bra. Nu ska vi åka ned och visa det, säger Daniel Hermansson.

Utöver toppmatchen på torsdag fortsätter Skellefteå AIKs bortaturné ner till Ängelholm, där de på lördag möter Rögle.

