Han prisas som Årets Tränare i SHL

SHL Awards har utsett vinnaren av Årets Tränare.

Det är Skellefteås huvudtränare Daniel Hermansson som tilldelas priset.

Daniel Hermansson prisas som Årets tränare i SHL

Foto: Pär Bäckström / Bildbyrån

Årets back, årets mål och årets assist är några av titlarna som Skellefteå vunnit med under säsongen. Nu prisas klubben ytterligare.

Juryn i SHL Awards, som består av alla huvudtränare och lagkaptener samt av utvalda ishockeyprofiler och journalister, har utsett Skellefteås tränare Daniel Hermansson till Årets Tränare i SHL.

”44-åringen, som hade stöttning i båset av rutinerade assisterande tränarna Andreas Falk och Pierre Johnsson, har imponerat med sitt lugn under säsongen”, skriver på sin hemsida.

Hermansson anslöt till Skellefteå inför säsongen 2025/2026 efter åtta raka säsonger med Mora. Med 44-åriningen i båset blev det både klubbens första serieseger och bästa poängsnitt (2,08) på tio år. Efter grundserien toppade Skellefteå tabellen för ligans bästa box- och powerplay. Med den statistiken är det heller ingen överraskning att laget har gjort flest mål av alla lag.

Utöver Daniel Hermansson var även Frölundas huvudtränare Robert Ohlsson och Malmös Tomas Kollar nominerade.

Sedan tidigare har Jonathan Pudas utsetts till årets back medan Rickard Hugg vunnit årets mål och Arvid Lundberg tagit hem årets assist. Det ser alltså ut att bli en storslam för Skellefteå på SHL Awards.

