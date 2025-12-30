”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Han har haft en säsong med knaper speltid och en utlåning till Björklöven. Nu har Daniel Brodin gjort sitt första mål – och poäng – för Djurgården den här säsongen.

Daniel Brodin jublar efter 2-1 under ishockeymatchen i SHL mellan Djurgården och Luleå den 30 december 2025 i Stockholm.

Foto: Jonathan Näckstrand / Bildbyrån.

Daniel Brodin är inne på sista året på sitt kontrakt och har haft det svårt att få kontinuitet i Djurgården. Veteranen har hamnat på läktaren och för det mesta fått vara 13:e forward. Det har dessutom blivit en utlåning till Björklöven över sju matcher.

Nu är han tillbaka i Stockholm när tre forwards saknas på JVM.

I årets sista match mot Luleå, i Globen, kom då också målet. Det var hans 18:e SHL-match för säsongen och hittills hade det inte blivit varken något mål eller assist. Men i den andra perioden klev publikfavoriten fram och stänkte in 2-1-målet på assist av SSK-lånet William Wiå.

— Ganska bra byte där sen är vi snabba i omställningen. Wiå lägger över den fint och skönt att se den gå in. Det är så klart kul. Kul att vara tillbaka här och kul att spela de här matcherna. Kul att bidra med hårt jobb och att få hänga dit den också, säger Daniel Brodin till TV4.

Kort därefter kom även 3-1 när Joe Snively hittade nätet. Otto Leskinen reducerade däremot för Luleå innan perioden var över med sitt andra mål i matchen. För Djurgårdens del var det Oula Palve som satte dit 1-0-målet.

Source: Daniel Brodin @ Elite Prospects