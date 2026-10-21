Dan Tangnes har intresse från klubbar i Schweiz - svarar nu om framtiden.

Foto: Mathilda Schüler/Bildbyrån

Förra året återvände Dan Tangnes till Sverige och skrev på ett treårskontrakt som ny huvudtränare för Rögle BK. Det blev succé då han förde Rögle till SM-final där klubben dock förlorade med 4-1 i matcher mot Skellefteå AIK .

Redan i augusti kom det uppgifter om att Rögle vill förlänga kontraktet med tränaren, trots att han alltså har två år kvar på avtalet.

Nu skriver dock Helsingsborgs Dagblad att Tangnes har börjat tveka över sin framtid i Rögle, trots positiva samtal i ett tidigare skede. Nu svarar tränaren själv.

– Nej, så är det inte. Vi har sagt att vi ska ta det snacket längre fram och låta det gå i alla fall till första uppehållet [i november] innan vi börjar prata. Jag vet inte var du fått de uppgifterna ifrån. Jag har kontrakt över nästa säsong och har inte känt någon stress. Rögle och jag vet ganska bra var vi har varandra också, säger Dan Tangnes till HD.

Dan Tangnes svarar om intresset från Schweiz

Enligt tidningen ska också klubbar i Schweiz ha visat intresse för Dan Tangnes. 47-åringen har tidigare varit tränare för EV Zug under sju år där han förde klubben till dubbla ligatitlar samt även en cuptitel. Tangnes bekräftar intresset från Schweiz.

– Inget konkret eller direkt eller så. Men klart att det funnits lite… jag har ett starkt namn där nere eftersom jag var på samma ställe i sju år och haft en del framgång. Jag är glad att det finns intresse från andra ställen, men det har inte funnits några tankar eller något konkret att ta ställning till.

Dan Tangnes menar dock att han har fullt fokus på Rögle BK, även om han är öppen för en återkomst till Schweiz någon gång i framtiden.

– Om jag får möjligheten vid ett senare tillfälle är det inte alls omöjligt att jag kommer att åka ner en runda till. Men tittar man på min tränarkarriär har jag varit ganska länge på ett och samma ställe. Jag har ingen anledning att försöka ändra på det nu, säger Dan Tangnes och fortsätter:

– Det är inte så att jag är olycklig. Jag har familjen här, har bott här i över 30 år och är väldigt, väldigt sugen på att ta det där första SM-guldet. Där någonstans är jag.