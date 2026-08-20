Uppgifter: Vill förlänga redan nu

Dan Tangnes och Rögle har börjat diskutera en förlängning.

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Efter hela sju år i Schweiz och Zug var Dan Tangnes hyllad inför sin återkomst i Rögle BK. Pressen satte dock inte stopp och med 47-åringes röst på bänken tog sig SHL-klubben till en SM-final mot Skellefteå. Ett minst sagt lyckat första år på kontraktet som skrevs över tre år.

Nu, med 2026/27 runt hörnet, uppger Helsingborgs Dagblad att Rögle vill förlänga med Tangnes redan nu.

Tidningen skriver att de första stegen har tagits, och att man jobbar på en signatur inom de kommande månaderna. Något huvudtränaren också bekräftar när han får frågan.

– De har ställt frågan om jag är öppen för det. Jag har svarat att vi kan inleda diskussionerna i höst och ge det fram till uppehållet i november, säger Dan Tangnes till HD och fortsätter.

– Jag tror att det finns ett ömsesidigt intresse där. Utan att säga för mycket har jag försökt vara långsiktig på alla ställen jag varit.

En speciell relation: "Vill känna in hösten innan"

Just nu beskriver Tangnes det hela som en "lös fråga". Dock väntar han sig att diskussionen intensifieras framöver. Det samtidigt som han trycker på att han alltid går in i saker och ting långsiktigt.

– Nu har jag två år kvar och vi har inte känt på varandra speciellt mycket. Det hade varit en annan sak om mitt avtal varit utgående. Jag vill inte skynda på den processen mer än nödvändigt eftersom vi har gott om tid. Jag vill gärna känna in hösten och hur den här gruppen känns innan jag börjar fundera så mycket på framtiden, säger tränaren.

Den norske tränaren har en lång historik i Rögle, med spel i klubbens juniorlag, samt flera års arbete som tränare den förra vändan. Att han därmed beskriver det som en "speciell relation" är inte särskilt förvånande.