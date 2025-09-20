Rögle vann med 4-0 mot Leksand.

Men samtidigt klev Arvid Holm, Paul LaDue och Anton Bengtsson av. Nu svarar Dan Tangnes om trions status.

Dan Tangnes svarar om statusen på spelarna som klev av. Foto: Bildbyrån (Montage)

I Rögles hemmapremiär blev det händelserikt med en målvaktstavla, ett stort bråk och ett matchstraff när hemmalaget vann med 4-0. Som om det inte vore nog klev även tre spelare av för Rögle i segern.

Målvakten Arvid Holm blev utbytt mellan andra och tredje perioden och han satt inte heller på bänken under den tredje perioden. Sedan försvann även Anton Bengtsson och Paul LaDue som utgick och inte kunde återvända till spel i matchen. Tre spelare försvann alltså och det såg ut att kunna bli en dyrköpt seger för skåningarna.

Dan Tangnes svarar efter tappen

Nu ger tränaren Dan Tangnes svar om trions status.

– LaDue hade lite migränproblem så vi ville inte ta någon risk med honom. Han hade lite svårt att se, säger Tangnes till Helsingborgs Dagblad.

Anton Bengtsson fick en smäll under matchen men det är oklart ifall det var därför som han klev av.

– Och sen Arvid, han kräktes lite och mådde lite illa. Vad gäller Anton vet jag faktiskt inte vad som har hänt. Jag vet han hade ont någonstans. Han satt i omklädningsrummet, men när vi går in i pauserna vill jag bara veta om han kan spela eller inte. Han såg inte så fruktansvärt bekymrad ut, men jag ska nog inte tolka något utifrån det, säger Dan Tangnes.

Rögle BK har redan Isac Solberg och Filip Johansson på skadelistan sedan tidigare. Den kommande veckan spelar Rögle två hemmamatcher, mot Linköping på torsdag och mot Brynäs på lördag. Det återstår att se om någon av de frånvarande spelarna kan återvända till de matcherna.

Source: Rögle BK @ Elite Prospects