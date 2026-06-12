Erling Haaland och det norska VM-laget var på plats för den femte Stanley Cup-finalen i natt.

Med bara några dagar kvar till Norges premiär i fotbolls-VM valde Erling Haaland att koppla av på ett något annorlunda sätt.

Den norske anfallsstjärnan fanns på plats i Raleigh, North Carolina, när den femte matchen i Stanley Cup-finalen mellan Carolina Hurricanes och Vegas Golden Knights spelades under torsdagskvällen. På jumbotronen syntes Haaland vifta med sin handduk och jubla tillsammans med övriga åskådare under den jämna finalserien mellan NHL -lagen.

Haalands närvaro väckte viss uppmärksamhet, inte minst eftersom Norge snart kliver in i sitt första VM-slutspel på nästan tre decennier. Förklaringen är dock enkel.

Det norska landslaget har förlagt sitt VM-läger till Greensboro i North Carolina, ungefär tio mil från Raleigh. Där har laget tränat på området kring University of North Carolina Greensboro inför avresan till premiärmatchen mot Irak.

Norges första VM-slutspelet sedan 1998

Förväntningarna är stora på Norge inför mästerskapet. Nationen har kvalificerat sig för fotbolls-VM för första gången sedan 1998 och gör därmed sitt fjärde VM-slutspel genom tiderna.

Norge deltog tidigare i VM 1938, 1994 och 1998. Lagets bästa resultat är en åttondelsfinalplats, och man har ännu aldrig tagit sig längre än så i turneringen.

Mycket av hoppet vilar på Haaland, som under de senaste åren etablerat sig som en av världens främsta målskyttar. Anfallaren har gjort succé i Manchester City och är redan en av Norges främsta målskyttar genom tiderna på landslagsnivå trots sin relativt unga ålder.

VM-premiär mot Irak

Norge inleder VM-turneringen på tisdag då laget ställs mot Irak på Boston Stadium. Därefter väntar matcher mot Senegal och Frankrike i VM:s grupp I.

I Stanley Cup-finalen har Carolina Hurricanes gått fram till 3–2 i matcher efter nattens 4–2-seger hemma i Lenovo Center. Nu har laget chansen att säkra sin första Stanley Cup-titel på 20 år vid seger i Las Vegas natten mot måndag.