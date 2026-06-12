MoDo Hockey gör mångmiljonförlust

MoDo gör minusresultat för säsongen 2025/26.

Foto: Johan Bernström/Bildbyrån

För drygt ett år sedan åkte MoDo Hockey ut ur SHL och fick sedan ställa in sig på en allsvensk existens. Klubben satsade sedan för att gå direkt tillbaka upp till högstaligan igen. Det blev däremot inget nytt avancemang utan MoDo åkte i stället ut i semifinal mot BIK Karlskoga .

Inför den kommande säsongen har MoDo Hockey därför fått strama åt sin budget och spara in pengar i det nya lagbygget.

När MoDo nu också presenterar sin årsredovisning för säsongen 2025/26 gör föreningen också ett minusresultat. Klubben går back med 2,8 miljoner kronor och det egna kapitalet har krympt till 27,4 miljoner kronor.

– Det är en kombination av många faktorer som spelat in, men på det stora hela handlar det om att vi kortsiktigt satsat för att gå upp, samtidigt som vi behållit en långsiktig "kostym", säger VD och klubbdirektör Johan Widebro.

Därför gör MoDo Hockey minusresultat

Enligt Johan Widebro finns det fyra stora orsaker till minusresultatet.

Klubbens tydliga satsning mot SHL.

En bibehållen organisation för satsning på lång sikt.

Stora kostnadsökningar som gjort att marginalen minskat.

Brister i kostnadskontrollen.

Samtidigt skriver MoDo Hockey att föreningen omsatte hela 136,6 miljoner kronor. Enligt föreningen beror det till stor del på ett starkt publikstöd. MoDo Hockey slog sitt eget publikrekord för HockeyAllsvenskan med 4 550 åskådare i snitt per match under grundserien.

– Vi vill tacka alla som kommit hit till arenan och stöttat oss, liksom de samarbetspartners som bidragit på olika sätt. Intäktssidan har gått väldigt bra – men kostnaderna har gått i andra riktningen och därför gör vi ett minusresultat, säger Johan Widebro.

MoDo Hockey har därmed gått rejält back jämfört med förra året. Då redovisade klubben ett plusresultat på två miljoner kronor, trots degraderingen från SHL. För ett år sedan hade MoDo en omsättning på 176 miljoner kronor och 30,2 miljoner kronor i eget kapital. Nu är de siffrorna alltså nere på 136,6 miljoner kronor i omsättning samt ett eget kapital på 27,4 miljoner kronor.