Rögle vinner hemmapremiären i SHL.

De besegrar Leksand med 4-0 för att fortsätta sin fina säsongsstart.

Rögle vinner mot Leksand – efter Msharcus Gidlöfs tavla. Foto: Bildbyrån & TV4/Skärmdump

Rögle och Leksand har båda inlett SHL-säsongen starkt. Leksand med sju poäng efter tre matcher och Rögle med fem poäng efter att ha inlett med tre svåra bortamatcher. I dag skulle Rögle spela sin första hemmamatch för säsongen i Catena Arena och det blev succé för skåningarna.

Hemmalaget trummade på direkt från nedsläpp och tog även ledningen genom ett lite turligt mål till 1-0. Linus Sjödin drog iväg pucken som sedan studsade in via Leksandsbacken Anton Johansson och ställde Marcus Gidlöf i kassen.

Tavla av Marcus Gidlöf: ”Stort misstag”

Det blev sedan värre för Marcus Gidlöf. Bara två minuter senare gjorde Rögle 2-0 genom nye toppbacken Mark Friedman. Han sköt ett skott från snäv vinkel som gick rakt in bakom en oskymd Gidlöf.

– Den tar inte på någon klubba. Det är en jättetavla, säger TV4:s expertkommentator Almen Bbic och får medhåll av kommentatorn Johan Edlund:

– Det är en målvaktstavla, ett stort misstag av Marcus Gidlöf, säger Edlund.

Stort bråk mellan Rögle och Leksand

I den andra perioden dominerade Rögle och utökade till 3-0 genom Lubos Horky, återigen en puck som styrdes in via en Leksandsspelare. Rögle kunde därefter punktera matchen i slutperioden sedan Lucas Ekeståhl Jonsson sköt 4-0 i spel fem-mot-tre. I slutet av matchen blev det sedan rejält stökigt och de båda lagen rök ihop i ett stort slagsmål. Det slutade med att Rögles Linus Sandin och Mark Friedman samt Leksands Anton Johansson alla fick femminutersutvisningar för ”roughing”.

Lite gruff där Mark Friedman hamnar i centrum. pic.twitter.com/0VrDFr4vI6 — Anton (@bolaniii9) September 20, 2025

Precis i slutsekunderna av matchen fick Leksandsbacken Stefan Milosevic också ett matchstraff för en crosschecking på Röglecentern Simon Zether. Det blev inga fler mål utan Rögle vann matchen med 4-0.

Rögle har fått en fin start under nygamle tränaren Dan Tangnes. De hakar nu på i toppen av tabellen med åtta poäng efter fyra omgångar. Leksand åker nu på sin första nollpoängare för säsongen.

Rögle – Leksand 4–0 (2-0,1-0,1-0)

Rögle: Linus Sjödin, Mark Friedman, Lubos Horky, Lucas Ekeståhl Jonsson.

Leksand: –

Source: SHL League Page @ Elite Prospects