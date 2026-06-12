Nikita Kutjerov vinner Hart Trophy före Connor McDavid.

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Nathan MacKinnon vann NHL:s skytteliga med 53 mål och Connor McDavid vann poängligan på 138 poäng. Men ingen av dem vinner priset som grundseriens mest värdefulla spelare.

I stället är det Nikitia Kutjerov i Tampa Bay Lightning som vinner Hart Trophy för andra gången i sin karriär. Det blev ett oerhört tajt race kring vem som skulle bli NHL:s MVP.

Kutjerov fick tio röster fler än Connor McDavid

Kutjerov slutar etta på 1 436 röster (varav 72 förstaplatser) och kom bara tio röster före Connor McDavid (Edmonton Oilers ) som fick 1 426 röster (varav 68 var förstaplatser). Nathan MacKinnon (Colorado Avalanche ) var inte heller långt efter utan kom trea med 1 297 röster (varav 52 förstaplatser). Supertalangen Macklin Celebrini (San Jose Sharks ) kom strax utanför pallen men fick ändå 625 röster och fem personer hade också 19-åringen som etta på sin lista.

Connor McDavid, som nyligen vann Ted Lindsay Award som NHL:s bästa spelare, snuvas därför på chansen att skriva historia. Om McDavid hade vunnit Hart Trophy hade han blivit den blott fjärde spelaren i NHL:s historia att vinna MVP-priset fyra gånger. Rekordet är dock svårslaget sedan Wayne Gretzky vann Hart Trophy hela nio gånger under sin karriär medan Gordie Howe är tvåa med sex utmärkelser. Backen Eddie Shore, som spelade på 1930-talet, är sedan trea med fyra Hart Trophy-priser.

Nikita Kutjerovs imponerande troféskåp i NHL

Nikita Kutjerov vinner därmed Hart Trophy för andra gången i sin karriär. Hans första MVP-pris kom 2019 och efter sju år har han fått ta emot Hart-trofén igen sedan han lett sitt Tampa Bay Lightning på ett föredömligt sätt under säsongen.

I och med utmärkelsen är Kutjerov nu en av endast fyra aktiva spelare att ha vunnit Hart Trophy flera gånger. Han gör Connor McDavid (tre vinster), Aleksandr Ovetjkin (tre vinster) och Sidney Crosby (två vinster) sällskap i den kategorin.

Under årets säsong stod Nikita Kutjerov för 130 poäng, fördelat mellan 44 mål och 86 assist, som gjorde att han koma tvåa i poängligan bakom McDavid. Det är ryssens näst bästa notering i karriären då han gjorde otroliga 144 poäng så sent som säsongen 2023/24.

Nikita Kutjerov har nu ett minst sagt imponerande troféskåp. Han har vunnit två Stanley Cup-titlar med Tampa Bay Lightning, 2020 och 2021. Bland individuella utmärkelser har han tre Art Ross Trophys som NHL:s poängligavinnare (2019, 2024 och 2025), två Ted Lindsay Awards (2019 och 2025) samt två Hart Trophys (2019 och 2026).