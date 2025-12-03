Då ser Gidlöf ut att vara tillbaka

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Leksand har fått klara sig utan sin målvaktstalang en längre tid. Men runt jul ser Marcus Gidlöf ut att kunna göra comeback för masarna.

Snart är det dags för comeback för Marcus Gidlöf.

Foto: Pär Olert / Bildbyrån.

Marcus Gidlöf kom in i säsongen med stora förväntningar på sig. Han fick däremot en hattig höst och har nu också varit skadad en längre tid. Nu börjar det däremot komma lite positiva besked kring den unga målvakten. Under onsdagen meddelade Leksand nämligen att han väntas vara tillbaka i spel runt jul.

Något som innebär att han kanske bara missar två matcher till här innan uppehållet.

Samma prognos är det för poängsprutan Michael Lindqvist som inte har spelat en match sedan den 15 november. Duon är givetvis väldigt viktiga för Leksand som har det tufft med numerären.

Till morgondagens match mot Brynäs är Andro Kaderli, Markus Karlberg och Lukas Vejdemo alla uttagningsbara.

Leksand ligger just nu sist i tabellen och har sex poäng upp till Linköping på säker mark. Under Marcus Gidlöfs frånvaro har Robin Christoffersson kallats hem från Vimmerby och det var även han som fick chansen i målet under norrlandsturnén som laget var på förra veckan.