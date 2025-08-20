Då kan Luleå-backen vara tillbaka i spel: ”Känns bra”

Jesper Sellgren, 27, kan snart vara tillbaka i spel.

Efter skadan han drog på sig under SM-slutspelet i fjol kan han nu ta sikte på nästa veckas CHL-matcher.

– Vi får se när det blir. Vi måste snacka ihop oss om vad som är bäst, men det känns bra, säger backen till NSD.

Sellgren i spel för Luleå under finalserien.

Foto: Bildbyrån

Luleå Hockey laddar för spel i CHL, något som börjar redan nästa vecka. Då möter man EV Zug och SC Bern i CHL.

Matcherna spelas på torsdag respektive lördag, båda i Coop Norrbotten Arena. Därmed kickstartar man tävlingssäsongen tidigare än de flesta lag i serien, då såväl Frölunda som Brynäs också ska spela i turneringen.

Då finns det en möjlighet att Luleå får tillbaka en viktig spelare. För guldhjälten och trotjänaren Jesper Sellgren ser ut att vara på väg tillbaka i speldugligt skick.

– Det är framför allt flåset och som måste upp nu.

Beskedet: ”Det har gått bättre än förväntat”

Jesper Sellgren skadade sig i semifinalsserien mot Frölunda, då han drabbades av en avsliten bröstmuskel efter en duell på isen. Därefter spelade han vidare under finalserien som vanns mot Brynäs.

Vidare berättar han att försäsongen, som gick igång senare än för de andra, icke-skadade lagkamraterna, gått bra.

– Rehabiliteringen har gått bättre än förväntat, faktiskt. Nu är jag inne i den sista delen av den. Det är att träna upp explosiviteten och kunna hantera smällar och ryck det handlar om nu.

Luleå-backen ryktades vara aktuell för spel i MoDo i höstas, men bara veckor senare kom beskedet att Sellgren valt att förlänga med klubben från Norrbotten.