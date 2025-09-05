Växjös rutinerade jänkarback Brian Cooper hamnade i fokus under gårdagens träningsmatch mot Rögle.

I början av tredje perioden delade han ut en tackling på 20-årige Isac Solberg, som sedermera behövde bäras ut på bår.

Efter fredagens träning gav Cooper sin syn på situationen för Smålandsposten.

– Jag känner att både han och jag hade kunnat göra på ett annat sätt, säger han.

Brian Cooper efter tacklingen på Isac Solberg. Foto: Petter Arvidsson/Bildbyrån.

Brian Cooper fick en hel del oväntad uppmärksamhet efter träningsmatchen mellan Växjö och Rögle. Det var i den tredje och sista perioden som backen delade ut en tackling på Rögles Isac Solberg, som resulterade i ett sjukhusbesök och en hjärnskakning för den 20-åriga forwarden.

Efter fredagens träning förklarade Brian Cooper sin syn på situationen för SMP.

– Det hjälper att jag inte kan läsa rubrikerna. Det är en tuff situation och jag känner att både han och jag hade kunnat göra på ett annat sätt. Samtidigt vet jag inte hur jag skulle ha kunnat göra det annorlunda utan att ge honom en lätt väg ut ur situationen. Min fru skickade mig en video på situationen och även när jag sett den i lägre hastighet har jag svårt att se vad jag skulle kunnat göra annorlunda. Jag rör mig för en icingsituation, han rör sig för en icingsituation. Jag hade kunnat välja en annan vinkel när jag tacklar men jag tror ändå att det hade blivit ett liknande resultat.

”Glad att han verkar vara okej”

Isac Solberg fördes till sjukhus där det bekräftades att han fått en hjärnskakning. Forwarden har sedan dess fått lämna sjukhuset och ska påbörja sin återhämtning. Att Solberg inte blev mer allvarligt skadad gläds Cooper åt.

– Ville Svensson är kompis med honom och han skrev ett textmeddelande till honom för att se om han var okej. Jag tror heller inte att man tillåts använda sin telefon direkt efter att man drabbats av hjärnskakning. Och jag är glad att han verkar vara okej eller i alla fall inte allvarligt skadad och jag förstår om han inte är så sugen på att prata med ”den där idioten” just nu. Jag har tyvärr bara en växel, oavsett om det är träningsmatch, första omgången i SHL eller första matchen i slutspelet.