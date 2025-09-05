18-årige Hugo Hallin har fått chansen att visa upp sig för MoDo-fansen under försäsongen. Huvudtränare Mattias Karlin har tidigare berömt Hallin för hans spel och enligt junioren själv är målet A-laget.

– Det gäller att fortsätta göra jobbet varje dag, då tror jag det kommer bli bra, säger Hallin till Örnsköldsviks allehanda.

Hugo Hallin vill ta en plats i MoDos A-lag. Foto: Carl Sandin/Bildbyrån.

Redan under den gånga säsongen fick Hugo Hallin debutera i MoDos A-lag, då i SHL. Nu, efter MoDos degradering till Hockeyallsvenskan, har han fått fortsatt förtroende under försäsongen. Backen fått speltid i fem mot fem, men även i powerplay tillsammans med Kyle Topping, Carl Mattsson, Måns Carlsson och Jesper Olofsson.

Enligt Hallin själv är målet att ta en ordinarie plats i A-laget.

– Jag tror att jag har goda möjligheter till det, det har börjat bra. Men jag kan inte slappna av bara för att det gått bra här i början. Det är som man brukar säga, ”stay humble” och behåll lugnet. Det gäller att fortsätta göra jobbet varje dag – då tror jag det kommer bli bra, säger Hallin till ÖA.

Hyllningen från Karlin

Backen gjorde tre matcher i SHL med MoDo under säsongen, under den korta sejouren i Sveries högstaliga lyckades Hallin inte ta sig in i målprotokollet. Hallin har dock fått beröm från MoDos huvudtränare Mattias Karlin tack vare sin utveckling och sina prestationer under försäsongen.

– Han har verkligen visat att han vill slåss om en plats. Han har kaxat till sig och byggt på sig och han har verkligen tagit stora kliv från förra året, sa Karlin till ÖA vid ett tidigare tillfälle.

Source: Hugo Hallin @ Elite Prospects