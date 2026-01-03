Backgeneralen borta – då debuterar nyförvärvet

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Eric Norin hämtades in till Frölunda för att bredda backsidan.

I dag får den tidigare AIK-backen göra debut i skadade Christian Folins frånvaro.

Eric Norin får debutera med Frölunda i dag.

Foto: Bildbyrån (Montage)

Den 4 december meddelade Frölunda att backen Eric Norin hämtats in för att bredda lagets blålinje på ett korttidskontrakt.

En månad efter att övergången blev klar får nu backen debutera i sin nya klubb. Efter att tidigare ha suttit vid sidan av får nu 34-åringen för första gången sedan han blev klar för Frölunda dra på sig matchtröjan. Via sin hemsida meddelar klubben att Norin kommer att ingå i matchtruppen som extraback i skadade Christian Folins frånvaro när serieledaren möter Växjö på bortaplan

– Det är kul! Det är såklart olyckligt, det som hände Folin, men jag ska försöka göra mitt bästa och det jag är bra på och försöka hjälpa laget så mycket jag kan, säger han till Göteborgs-Posten.

Stått utanför laget i fyra veckor

Norin skrev ett sjuveckorskontrakt med Frölunda, men har under sina fyra första veckor fått finna sig i att vara utanför laget. Eftermiddagens match mot Växjö blir hans första på 253 dagar.

– Det blir ju första matchen för honom, men jag tror att han är sugen och vill göra bra ifrån sig. Men sen måste man få ihop grejerna, men jag tror att han kommer göra det bra, säger tränaren Robert Ohlsson till Göteborgs-Posten.

34-åringen lämnade hockeyallsvenska AIK under uppmärksammade former i somras, där han spelat de senaste fem säsongerna. Under fjolårssäsongen noterades han för sju poäng (4+3) på 23 matcher med AIK.

Årets första trupp!



Med Christian Folin borta går Eric Norin in och gör sin första match i Frölundatröjan.



Nedsläpp kl 15:15 i Vida Arena, följ matchen i Frölundaappen och på TV4 Play – https://t.co/Q7rka2zvDe. pic.twitter.com/CPRjH0EXQq — Frölunda HC (@frolunda_hc) January 3, 2026

Source: Eric Norin @ Elite Prospects