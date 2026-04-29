För några månader sedan spelade han i Moras J20-lag. Nu drömmer Charlie Forslund om en ordinarie plats i Brynäs till hösten.

– Gör jag en bra sommar så har jag alla chanser att slå mig in, säger han till hockeysverige.se.

Charlie Forslund är klar för Brynäs efter att ha spelat för Almtuna och Mora förra säsongen.

GÄVLE (HOCKEYSVERIGE.SE)

Charlie Forslunds hockeyresa sticker ut. Han kom lite från ingenstans under säsongen 23/24, då han som U18-spelare plötsligt började ösa in poäng för Falu IF i HockeyEttan. Något som sen ledde till att han dessutom draftades av Detroit Red Wings i sjätterundan sommaren 2024.

Därefter flyttade han till Mora där det bara blev sex allsvenska matcher innan han under förra säsongen hamnade i Almtuna – och där slog sig in som ordinarie i laget. Det ledde i sin tur till att SHL-klubben Brynäs visade intresse.

Och förra veckan presenterades han som lagets första nyförvärv till kommande säsong.

– Jag fick höra om deras intresse efter säsongen. Sen vet jag inte hur mycket de kollat på mig under säsongen också. Men när jag fick höra att de var intresserade var det inte så mycket att fundera på. Eftersom jag har bott i närheten har jag bra koll på klubben. Jag vet hur de jobbar här och hur det funkar. Jag har nära hem (till Falun) också, så det var ett ganska enkelt val. Det var riktigt skönt att få allt klart för några veckor sedan, säger han till hockeysverige.se efter att just ha klarat av den andra dagens försäsongsträning.

– Det har varit svettigt, men en liten mjukstart också. Det kommer nog bara bli hårdare och hårdare träning framöver.

Blev du förvånad när du fick höra att de var intresserade?

– Ja, det blev jag. Litegrann i alla fall. Jag har väl kommit lite från ingenstans, men jag tycker bara det är kul. Ett kvitto på att jag gjort något bra. Jag är sjukt stolt över att få vara här nu, och jag ser det som ett kvitto på att det kan bli bra även fast man inte tar samma väg som alla andra in i proffslivet.

”Förtjänar man istid på en nivå så ska man vara där”

19-åringen, som fyller 20 nästa vecka, berättar att han fick höra många positiva saker om sitt spel från Brynäshåll.

– De sa att de gillade mitt spel, att jag är stor och att jag vill vara vid de heta ytorna. Jag är en spelare som vågar kliva in och vara där det gör ont, och det gillar dem. Jag vill vara en spelare som gör mina poäng nära målet och som är stor och jobbig att möta.

– Jag har ett bra skott som jag vill lära mig att använda lite smartare också. Ja, jag vill egentligen utveckla alla delar av mitt spel.

Det går inte att komma ifrån att det gått fort på slutet för den storväxte forwarden. Så sent som förra säsongen fick han inte spela en enda sekund för Mora i HockeyAllsvenskan – och nu bankar han på porten till SHL-hockeyn efter en fin säsongsavslutning med Almtuna.

För förhoppningen är tydlig: Han ska slå sig in i Brynäs direkt.

– Mitt tydliga mål är att slå mig in direkt. Det kommer jag arbeta jättehårt med under sommaren. Blir det inte så, ja då kanske utlåning blir ett alternativ. Men det enda jag fokuserar på nu är att slå mig in här.

Kan det gå för fort?

– Nej, det tycker jag inte. Förtjänar man istid på en nivå så ska man vara där. Gör jag en bra sommar så har jag alla chanser att slå mig in.

– Det finns många spelare i laget som gjort den resan jag vill göra, så jag kommer ta rygg på dem, lära mig av dem och gå i deras spår. Deras erfarenhet kommer hjälpa mig också.

Märker du redan nu en skillnad jämfört med tillvaron i hockeyallsvenska klubbar?

– Ja, det tycker jag. Man får mer hjälp, det hårdare träning, det ställs lite högre krav… Men det kommer bara vara nyttigt för min utveckling.

Besvikelsen i Mora

Det går dock inte att komma runt att tiden i Mora blev en besvikelse för Charlie Forslund. Han är delvis självkritisk – men tycker också att han förtjänade att få fler minuter i A-laget. Istället blev det nästan uteslutande spel i U20-laget.

– Min förhoppning var att jag skulle slå mig in i HockeyAllsvenskan direkt. Sen hade jag väl inte en jättebra förstasäsong, och det blev en ganska svår omställning för mig.

– Jag tycker också att det var en stor skillnad på att spela i HockeyEttan och J20 – och seniorhockeyn passar mig mycket bättre.

Är du besviken över att det blev som det blev?

– Ja, lite. Jag förtjänade i alla fall att få chansen. Men andra året fick jag ju inte spela någonting. Det är väl bara att respektera beslutet, det är inte jag som tar ut laget, men i mitt fall var det bäst att gå vidare.

”Almtuna är en grym plantskola”

I Almtuna kom chansen – och han tog den. Det blev mål i debuten och sammanlagt 5+4 på 28 allsvenska framträdanden.

– Jag tycker generellt att det var lite mer positivitet till allting i den gruppen. Det var heller inte lika mycket press utifrån och jag kände att jag kunde slappna av lite mer. Plus att jag fick mer förtroende. Jag fick spela den offensiva hockeyn som jag vill göra.

– Almtuna är en grym plantskola. De utvecklar sina spelare och jobbar mycket med individuell utveckling. Plus att man ju utvecklas mycket av att få spela mycket och möta topplagen i serien.

Men jag kan avslöja att det är lite mer press att spela i Brynäs än i Mora och Almtuna…

– Haha, ja. Men det ska bara bli kul. Man lär sig av att spela med den pressen också, och man måste kunna hantera den. Det blir också en erfarenhet.

