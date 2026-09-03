Hyllas av Brynäs - kan ändå lämna: "Så kan det vara"

Charlie Forslund.

Foto: Ronnie Rönnkvist (Montage)

För tre säsonger sedan var han en 18-åring som öste in poäng för moderklubben Falu IF i Hockeyettan.

Sedan gick det snabbt.

Draftad av Detroit Red Wings, vidare till Mora IK och därefter Almtuna IS. Under slutet av förra säsongen tog han en ordinarie plats och fortsatte visa att utvecklingen gick åt rätt håll.

I våras kom nästa steg i karriären, Brynäs IF presenterade sitt nya namn i truppen. Nu slåss Charlie Forslund om en plats i Gävlelaget och SHL.

- Han har gjort en jättebra sommar och en jättebra försäsong, så att han har överraskat på mig. Jag tycker han har varit bra, säger Niklas Gällstedt till Falu-Kuriren .

Kan fortfarande lånas ut

Forslund har i en tidigare intervju med Hockeysverige.se sagt att målet är att slå sig in direkt och om det inte blir så kan utlåning vara ett alternativ.

I tisdagens 3-1 seger mot Leksands IF var Forslund uppställd i Brynäs fjärdekedja och fick även istid i lagets andra powerplay-uppställning. Trots den rollen är det fortfarande oklart om forwarden kommer lånas ut för att få mer speltid.

– Så kan det vara. Allting handlar om hur mycket istid vi klarar av att ge honom. Får han fyra–fem minuter, då tycker vi inte att det är värt det. Så vi avvaktar och ser, säger Niklas Gällstedt.

Det behöver Forslund utveckla

Det sista steget in i SHL är tydligt enligt Gällstedt. Brynäs tränaren lyfter Forslunds storlek, styrka och återhämtning och förklarar att Forslund har tagit till sig det som de har pratat om. Men en del behöver fortfarande utvecklas.

- Det handlar bland annat om spelet med puck, att vårda den och inte kasta iväg den för mycket. Attackpsyke när motståndarna ger den möjligheten. Det är liksom ganska brett, tycker jag.

Forslund har varit med i samtliga försäsongmatcher men inte gjort något poäng. Efter bytet till Almtuna IS förra säsongen spelade han 28 grundseriematcher i Allsvenskan och hann göra 9 poäng.