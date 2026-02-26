DIF:s glädjebesked – stjärnan gör comeback

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Charles Hudon har missat tio raka matcher med Djurgården.

Till kvällens match mot HV71 är stjärnan tillbaka – och går rakt in i förstakedjan.

Charles Hudon gör comeback för Djurgården i kvällens match mot HV71. Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån

10 januari.

Det var senast som Charles Hudon spelade för Djurgården när han klev av med en skada i bortamatchen mot Färjestad. Sedan dess har Hudon varit borta i nästan sju veckor och missat tio raka matcher för DIF.

Under torsdagen kommer däremot ett glädjebesked för Djurgården inför kvällens hemmamatch mot HV71. Charles Hudon är spelklar igen och gör comeback i kväll. Hudon går rakt in i förstakedjan tillsammans med Viggo Björck och Joe Snively. I och med att Hudon är tillbaka flyttas Oula Palve ner som 13:e forward medan nyförvärvet Samuel Solem är inne och spelar i fjärdekedjan med Ludvig Rensfeldt och Theo Stockselius.

Djurgården saknar Jacob Josefson, Arvid Costmar, Albin Grewe och Linus Klasen i kvällens match mot HV71.

#𝗗𝗜𝗙𝗛𝗩𝟳𝟭 | 𝗟𝗔𝗚𝗘𝗧



Här är Djurgårdslaget hemma på Hovets is. Vi välkomnar Charles Hudon tillbaka i spel! 🔴#DIFHockey | #AlltidOavsett pic.twitter.com/flzJbhxi3K — Djurgården Hockey (@DIFHockeyse) February 26, 2026

HV71 å sin sida gör två ändringar jämfört med lördagens match där de förlorade med hela 5-1 hemma mot Frölunda. Hugo Pettersson kliver in i kedjan med Linus Lindström och Joona Luoto medan Nikola Pasic glider ner som 13:e forward. Samtidigt kliver backtalangen Malte Gustafsson återigen in i laget som sjundeback i stället för Karl Annborn.

Laget mot Djurgården!



➡ Malte Gustafsson

⬅ Karl Annborn

🥅 Felix Sandström

🏒 19:00#HV71 pic.twitter.com/itfN9TGVaM — HV71 (@HV71) February 26, 2026

Source: Charles Hudon @ Elite Prospects