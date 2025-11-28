Publikfavoriten stannar: ”Hans spel talar för sig själv”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Rögle värvade sent omsider innan Calvin de Haan inför säsongsstarten. Nu står det klart att backbjässen stannar i grönvitt i två år till.

Calvin De Haan har blivit en publikfavorit i Rögle.

Foto: Ludvig Thunman / Bildbyrån.

Calvin de Haan har omgående blivit en stor publikfavorit i Catena Arena. Kanadensaren har kommit in med ett tufft spel och visat sig vara en nyckelspelare inte minst i det defensiva spelet. Det var först den tolfte september som han skrev på för klubben.

Men redan nu har 34-åringen övertygat tillräckligt mycket för ett nytt kontrakt.

Veteranbacken har nämligen skrivit på för två ytterligare år med klubben. Backen, som har över 700 NHL-matcher under sitt bälte, blir därmed kvar i svensk hockey.

— Jag tror Calvins spel talar för sig själv och det är självklart en back vi vill fortsätta att se i grönt och vitt framöver. Han står för ett stabilt backspel och innehar ledaregenskaper som är till stor gagn för vår grupp. Känns väldigt kul att Calvin med familj trivs så bra här i Rögle och Ängelholm och jag ser fram emot att fortsätta vårt samarbete i ytterligare två säsonger, säger Rögles sportchef Hampus Sjöström i ett pressmeddelande.

Calvin de Haan har gjort åtta poäng på 17 matcher i årets SHL.