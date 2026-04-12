Brynässtjärnans svar om NHL-intresset

Axel Andersson, 26, var ett av Brynäs stora utropstecken under säsongen.

Med sina prestationer har han blivit föremål för rykten om NHL-intresse.

Debut i Tre Kronor och sin bästa SHL-säsong. Axel Andersson har haft ett fint år, trots att Brynäs säsong tog slut ”redan” i kvartsfinalen mot Växjö.

Med en stor roll i Brynäs och fina siffror både i poäng- och i övriga protokoll har nu 26-åringen varit föremål för NHL-intresse, enligt uppgifter.

För Gefle Dagblad kommenterar han nu intresset och hur han ställer sig till det.

– Nä, jag läste väl samma sak. Men jag har inte hört någonting alls själv och skrev på ett nytt tvåårskontrakt här och har i alla fall just nu ingenting annat att ta ställning till. Så jag räknar med att spela med Brynäs.

Kan bli landslagsspel: ”Fått intresseanmälan”

Han bekräftar att han det kan bli så att han kan vara med i landslaget mot slutet av säsongen.

– Jag vet inte så mycket mer än att jag har fått en intresseanmälan och försöker hålla mig i form så får vi väl se vad som händer. Men det skulle självklart vara kul att komma med.

Huruvida det blir spel i Beijer Hockey Games eller VM i maj återstår att se. Men det lär inte förstöra för hans aktier inför sommaren där NHL-klubbarna lär göra en del ändringar.



