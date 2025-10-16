Prenumerera

Brynäs vs Leksand – anledningarna till tuffa starten

Måns Karlsson
Chefredaktör

Är det kris i GävleDala-regionen? Där finns i alla fall två av SHL:s formsvagaste lag, och ligger just nu utanför slutspel. Ikväll möts Brynäs och Leksand. Men vilka är anledningarna bakom rivallagens tuffa säsongsstart? Och kan man räkna med att klättra i tabellen igen?

  • Siffrorna som sticker ut – till det positiva.
  • Där skiljer sig lagen åt.
  • Brynäs katastrofsiffror.
  • Är hans frånvaro anledningen till formsvackan?
  • Där måste Leksand bli bättre.
  • Spelarna som måste lyfta sig.
  • Har man spelarmaterialet för att lyfta?

