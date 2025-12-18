Brynäs vann – efter omdiskuterat mål

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Rögle kunde äntligen ställa upp med ett ordinarie lag – efter uppehållet.

Då blev det förlust i den första matchen med fullt manskap – efter en riktigt jämn och tuff match.

Förlusten kom efter ett omdiskuterat ledningsmål för Brynäs.

Brynäs Oskar Lindblom firar mål. Foto: Niclas Jönsson / BILDBYRÅN / COP 273 / NO0386

Brynäs säsongsinledning har lämnat mer att önska av dem, men just före uppehållet började det likna något för vårens finallag. Samtidigt har Rögle i takt med skadeproblemen som hopat sig, fallit från den absoluta toppen. När Rögle ställde upp i Catena Arena igen på torsdagen såg läget klart ljusare ut. Ledargestalterna Dennis Everberg och Anton Bengtsson var tillbaka i laget och gick rakt in i förstalinan. Samtidigt kunde man hälsa välkommen tillbaka till Josh Dickinson och Mark Friedman – ett enormt tillskott även det.

I den första perioden tog Brynäs ledningen – efter att ha blivit nedpressade av ett starkt Rögle.

Då blev målet omdiskuterat, så väl i tv-sändningen som på läktaren.

Domarens förklaring – därför blev målet godkänt

Först trippades en Rögle-spelare i egen zon, innan Bobby Trivigno såg dessutom ut att åka in i Christoffer Rifalk framför mål i samband med att Axel Andersson avslutade i mål. Men målet blev godkänt.

– Efter videobedömning konstaterar vi att det är grön spelare som touchar målvakten, berättade domaren Richard Magnusson på isen.

Målet var Brynäs första skott på mål och man spelade upp sig något därefter. Men Rögle fortsatte ha ett stadigt grepp om matchen.

Halvvägs in i den andra perioden svarade Paul LaDue med ett backskott som ställde Damian Clara. Men när Brynäs tog ledningen med 2–1 sent i den sista perioden trodde nog många att matchen var över, men Rögle skulle svara i den 58:e minuten genom Karson Kuhlman.

Till slut vände det en gång till – då Brynäs vann efter straffläggning. Då gjorde Oskar Lindblom sitt andra mål i matchen.