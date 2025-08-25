Brynäs stjärnvärvning Kieffer Bellows klev av skadad i förra veckans match mot MoDo.

Nu ger sportchef Johan Alcén lugnande besked om forwardens status.

– Inget tyder på att det något allvarligare, säger Alcén till Gefle Dagblad.

Kieffer Bellows har ingen allvarlig skada enligt Johan Alcén. Foto: Bildbyrån

I torsdags möttes Brynäs och MoDo i en träningsmatch, en match som MoDo lyckades vinna med 3-2 efter straffläggning. För Brynäs del var det också oroväckande scener redan i början av matchen då lagets stjärnvärvning Kieffer Bellows klev av. Bellows tacklades av MoDo-kaptenen David Rundblad och kunde först spela vidare men klev sedan av med smärtor i överkroppen.

Under måndagens träning deltog inte heller Bellows med resten av laget.

Nu ger dock Brynäs lugnande besked om statusen på forwarden. Han undersöktes under fredagen och då konstaterades det att ingenting var brutet.

– Det verkar väl inte vara så allvarlig som befarat, det är väl det jag kan säga. Sedan får vi vänta och se vad alla undersökningar ger, säger sportchef Johan Alcén till Gefle Dagblad.

Kieffer Bellows är tillbaka snart för Brynäs igen

Kieffer Bellows kommer dock bli borta en kortare tid för Brynäs men bedöms kunna vara tillbaka och träna snart igen efter en kort tid med vila.

Den 27-årige amerikanen är ett av flera meriterade nyförvärv i Brynäs inför den kommande säsongen då han har hämtats från Nashville Predators i NHL. Förra säsongen noterades han för 2+2 på 19 NHL-matcher för Nashville och han har tidigare även spelat för Philadelphia Flyers och New York Islanders. Han var en stor talang som ung och öste bland annat in nio mål på sju matcher under JVM 2018. Han spelade även VM med USA 2022.

Bellows har redan presenterat sig i Brynäs då han gjorde mål direkt i sin debut i en träningsmatch mot Timrå.

Source: Kieffer Bellows @ Elite Prospects