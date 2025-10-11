Brynäs föll med 7-4 mot Linköping i SHL – och kom till spel med blott elva forwards. Men tränaren Niklas Gällstedt anar en ljusning på frånvarofronten för fjolårets seriesegrare.

Brynäs kan få tillbaka tre tunga namn inom kort. Foto: Bildbyrån.

GÄVLE (HOCKEYSVERIGE.SE)

Brynäs har haft en blytung säsongsstart och ligger tolva, med elva poäng på elva matcher och bara en poäng ner till Örebro på kvalplats. Nu har man dessutom flera nyckelspelare på skadelistan.

Sedan ett par matcher tillbaka saknades Anton Rödin och Jack Kopacka, och till dagens match tvingades också Linus Ölund och Tyler Vesel kasta in handduken. Något som innebar att Brynäs spelade kvällens match med tre centrar: Johan Larsson, Nicklas Bäckström och Lucas Pettersson.

Men Niklas Gällstedt kunde komma med positiva besked runt flera av de frånvarande spelarna. På frågan om någon av Ölund och Vesel var aktuella för spel i nästa match konstaterade han:

– Ja, båda två.

Jack Kopacka nära comeback för Brynäs

Och gällande Jack Kopacka kan även han bli aktuell för spel i det viktiga rivalmötet mot Leksand på torsdag.

– Vi körde på ganska hört med Kopacka idag, och jag gissar att han inte vill träna så igen. Så han är nog tillbaka ganska snart, bekräftade Brynästränaren.

Innan matchen mot Leksand ska Brynäs åka till Nordirland för spel mot Belfast i Champions Hockey League. Där har Gävlelaget redan säkrat en slutspelsplats.