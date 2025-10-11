Brynäs ledde med 3-2 hemma mot Linköping.

Sedan föll Brynäs ihop och tappade till 4-7 och en ny tung förlust.

– De får göra alldeles för enkla mål, det är öppen gata framför egen kasse, säger Niklas Gällstedt.

Niklas Gällstedts Brynäs åkte på en rejäl smäll hemma mot Linköping. Foto: Bildbyrån

Efter två raka segrar förra veckan har Brynäs fallit tillbaka ner i träsket efter veckans två hemmamatcher i SHL. I torsdags blev Brynäs nollade och förlorade 1-0 mot Skellefteå. Under lördagskvällen åkte Brynäs på en ny tung hemmaförlust – den här gången mot Linköping.

Linköping tog ledningen i första perioden sedan lagkaptenen Christoffer Ehn spräckte Damian Claras nolla. 19-årige Lucas Pettersson kvitterade för hemmalaget innan LHC återtog ledningen genom Fredrik Karlström. I den andra perioden reste sig däremot Brynäs och vände på steken. Bobby Trivigno satte sitt första mål för säsongen innan nyförvärvet Axel Jonsson-Fjällby till slut satte sitt första mål sedan han värvades till Brynäs.

Men efter 3-2-målet föll Brynäs ihop helt. Detta sedan Robin Kovács klev in i handlingarna.

Robin Kovács sänkte Brynäs

Kovács satte 3-3 och bara 23 sekunder senare spelade han fram till Eskild Bakke Olsen som satte 4-3 i powerplay. Brynäs tappade alltså 3-2 till 3-4 på endast 23 sekunder. När den tredje perioden började dröjde det endast 31 sekunder innan Robin Kovács klippte till igen och sköt 5-3 till Linköping. Matchen dog definitivt när Ty Rattie satte 6-3 för östgötarna i powerplay och Brynäs fortsätter att ha stora bekymmer i boxplay.

Jakob Silfverberg tände ett visst hopp med sitt 4-6-mål men Ty Rattie stängde matchen genom att lägga in 7-4 för Linköping i tom kasse. Efter en mardrömsstart på säsongen har Linköping därmed rest sig och har nu fyra raka vinster i SHL.

Brynäs å sin sida har endast vunnit två av de senaste sju matcherna. Gävle-laget ligger nu tolva i SHL med blott elva poäng på lika många matcher under hösten.

– Det är surt naturligtvis. Jag tycker att de får göra alldeles för enkla mål, det är öppen gata framför egen kasse. Det har vi pratat om förut, säger tränaren Niklas Gällstedt efter förlusten.

Brynäs – Linköping 4–7 (1-2,2-2,1-3)

Brynäs: Lucas Pettersson, Bobby Trivigno, Axel Jonsson-Fjällby, Jakob Silfverberg.

Linköping: Robin Kovacs 2, Ty Rattie 2, Christoffer Ehn, Fredrik Karlström, Eskild Bakke Olsen.