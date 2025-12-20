”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

När Oskar Lindblom blev klar för en återkomst i Brynäs presenterades ett avtal med 2+3. Nu, efter två säsonger, uppger Gefle Dagblad att det är klart att 29-åringen stannar de där extra åren.

– Jag kan bekräfta att Oskar har kontrakt i tre år till, säger sportchefen Johan Alcén till tidningen.

Oskar Lindblom uppges bli kvar i Brynäs ytterligare tre år. Foto: Bildbyrån/Aron Broman.

Sedan det där speciella kontraktet skrevs i maj 2024 har Oskar Lindblom varit tydlig med att det bara är Brynäs som gäller. Nu står det klart att ingen av parterna kommer att utnyttja den där möjligheten att bryta efter de första två åren.

Under lördagen uppger Gefle Dagblad att den 29-årige forwarden har fått de där tre optionsåren aktiverade av sportchefen Johan Alcén. Något sportchefen sedan bekräftar själv för tidningen.

– Jag kan bekräfta att Oskar har kontrakt i tre år till. Jag kommer dock, som alltid, givetvis inte kommentera innehåll eller detaljer i kontraktet, säger Alcén.

Tog Brynäs till en ny SM-final

Oskar Lindblom, som är fostrad i Brynäs, slog igenom ordentligt mellan 2014 och 2017, och avslutade då sin tid i klubben genom att spela laget till en SM-final. Förra året, direkt efter återkomsten från Nordamerika, lyckades han med samma bedrift igen.

Lindblom har stått för elva poäng (7+4) på 24 matcher hittills denna säsong.

I Nordamerika blev det 337 NHL-matcher över sju säsonger för den Gävle-fostrade forwarden. Detta trots att han i december 2019 drabbades av en form av skelettcancer.

Source: Oskar Lindblom @ Elite Prospects