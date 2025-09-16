Luleå vann finalreprisen – efter galen målexplosion

Brynäs och Luleå bjöd på en rejäl målexplosion i den andra perioden. I finalreprisen från förra året gjorde lagen tillsammans sex (!) mål på åtta minuter.

Matchen slutade till slut 6-5 till Luleå.

Brynäs och Luleå bjöd på en smått osannolik andraperiod.

Foto: Tobias Sterner / Bildbyrån.

Den första perioden av finalreprisen från i maj slutade 1-0 till Brynäs efter mål av Jakob Silfverberg. I den andra perioden tog det däremot fart.

Ordentligt.

Samme Silfverberg satte 2-0 drygt fyra minuter in i perioden. Det kom sedan både 3-0 och 4-0 inom loppet av en och en halv minut efter att Anton Rödin och Johannes Kinnvall hittat nät. Där såg Brynäs ut att ha gått ifrån helt.

Men Luleå ville inte vara sämre.

Brynäs och Luleå bjöd på målexplosion

Brian O’Neill prickade in 1-4 och av bara farten sköt kapten Erik Gustafsson in 2-4. Jakob Ihs Wozniak fyllde sedan på till 3-4 bara minuten senare. Samtliga sex lopp kom där inom loppet av åtta minuter. Där båda lagen också hann med och ta timeout.

Innan perioden var över kom också 4-4 genom Brian O’Neill som gjorde sitt andra mål för kvällen.

– Vi börjar bra som i första perioden och får bra utdelning. Vi fuskar lite, skiter i att byta och tar långa stunder i egen zon istället. Då ringer det och sen rullar det på sen dess. Det är tidigt på säsongen och ibland kanske man vill för mycket. Det gäller att vara samlad och kylig med puckarna. Vi samlar ihop oss och sen kör vi i tredje, säger Anton Rödin till TV4 efter perioden.

I den tredje perioden fortsatte målen att komma där Isac Hedqvist, Brian O’Neill och Erik Gustafsson gjorde tre ytterligare mål för Luleå. Samtidigt gjorde Axel Andersson mål för Brynäs när matchen slutade 7-5.

När lagen möttes i våras vann Luleå som bekant SM-guld efter att ha varit starkare än Brynäs i finalserien. Det här var första matchen lagen emellan sedan den matchserien. Luleå vann sin premiär med 5-0 mot Malmö samtidigt som Brynäs förlorade med 7-4 hemma mot Växjö.