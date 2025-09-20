Brynäs gick mot sin andra raka trepoängare. Då kom det tillbaka: Boxplayspöket. Brynäs släppte in tre mål på fyra boxplay och ligger totalt på under 50 procent i den statistiken. En 3-1-ledning förvandlades till 3-3 – innan man till sist besegrade Örebro på straffar.

– Självförtroendet har fått sig en törn just nu, konstaterar backen Robert Hägg.

– Återkom om några omgångar, säger assisterande tränare Ove Molin.

Niklas Gällstedt och Robert Hägg har att jobba på i boxplay.

Foto: Tobias Sterner/Bildbyrån

GÄVLE (HOCKEYSVERIGE.SE)

Fem insläppta på sex boxplay mot Växjö i premiären. Ett insläppt på ett boxplay mot Luleå. Sen kom en vändpunkt med fyra raka klarade boxplay mot HV71. Men idag var man tillbaka i gamla hjulspår. Tre insläppta på fyra boxplay mot Örebro.

Totalt: Åtta insläppta mål på 14 boxplay. Totalt är man på 43 procent i spelformen. Något som också kan noteras är att Brynäs i slutspelet var nere på 59 procent i boxplay. Idag släppte man in samtliga tre mål i spelformen och tappade en till synes säker 3-1-ledning till en 4-3-seger efter straffar mot Örebro.

– Vi tar de två poängen, det är en lång säsong så det gäller att samla på sig poäng, konstaterar Brynäs boxplayback Robert Hägg för hockeysverige.se.

– Vi gör mycket bra saker, men det är ju det uppenbara igen: Boxplay. Vi släpper väl tre där? Det blir lite panik nu när vi börjat lite halvknackigt och man vill nästan för mycket. Då låser det sig.

Stjärnorna slog till i powerplay

Örebros powerplaymål kom, föga förvånande, från förstaformationen med Patrik Puistola, Patrik Karlkvist och David Quenneville i spetsen. Puistola gjorde det första målet från nära håll, medan Quenneville sin vana trogen bombade in två kassar från blålinjen. Han satte bland annat det poängräddande 3-3-målet i slutminuterna, efter att Brynäs för andra gången på kort tid dragit på sig en utvisning för för många spelare på banan. Och jodå: Patrik Karlkvist hade assistpoäng på samtliga mål.

– Örebro har ett jättebra powerplay, det ska vi inte sticka under stolen med. Men vi sätter oss inte i ett jättebra läge som tar två stycken ”too many men” med mindre än tio kvar, suckar Robert Hägg.

– Så vi får vara nöjda med två poäng.





Men vad är det som inte stämmer?

– Det är olika. Första idag är ju ytterligare ett ”backdoor”-mål. De andra två målen…Där gör vi bra saker men pucken går liksom precis förbi. Det sista målet går väl pucken mer eller mindre igenom Johan (Larsson). Det är smådetaljer. Vi gör mycket bra saker men det studsar emot oss.

– Men alla måste vara lite mer fokuserade och spela lite mer noggrant. Vi måste börja i den ändan.

Om vi bortser från matchen mot HV71 är ni nere på 20 procent.

– Ja…Första matchen är bara att kasta i soporna. Då var det bedrövligt. Alltihop. Där kan man inte ta med sig så mycket bra. Och sen gäller det att inte få panik. Vi måste våga tro på det vi gör. Vi måste titta mycket video. Snacka ihop oss. Boxplay handlar mycket om ett samspel mellan alla fem på isen, inklusive målvakten, och det måste helt enkelt bli bättre.

Gjorde ni saker bättre mot HV71 eller var det en slump att målen inte gick in då? För chanser släpper man ju alltid till i boxplay.

– Precis – men det handlar om vilken typ av chanser. Där gjorde vi ett mycket bättre jobb mot HV. Då släppte vi inte in något mål på backdoor, exempelvis.

– Det är liksom sådana saker som egentligen inte får hända, men som händer och som kommer hända igen. Vi kommer släppa in mål i boxplay men vi måste göra rätt saker. Vi måste kolla på vilken typ av chanser vi släpper till – och vilken typ av chanser vi vill släppa till.

Har det satt sig i skallen?

– Alltså, det är klart självförtroendet har fått sig en törn. Jag kan bara prata för mig själv, men när jag går ut där vill jag bara visa ännu mer att ”Fan, det här ska vi klara av”. Det mindsetet måste alla ha. ”Okej, vi släppte in ett mål förra gången men nu stänger vi den här gången”.

– Det handlar om att inte överarbeta situationen utan lite på systemet och framför allt på varandra. Killen bredvid gör sitt jobb och jag ska göra mitt jobb. Men det är bara att jobba på.

Brynäs skräcksiffror: ”Kan slå otroligt hårt”

Brynäs assisterande tränare Ove Molin ville lyfta fram motståndarnas starka powerplay som en orsak till de många insläppta målen.

– Vi har mött fyra lag med vansinnigt bra powerplay. Vi möter ett lag idag som har bra spelare på varje position. Och boxplay och powerplay…det är små saker som avgör där. Långa stunder idag gör vi det bra, förutom på deras första mål som är en bom av oss. De andra två målen är på skott uppifrån där de har skymning. Där är det lite mer tillfällighet. Men det är skickliga spelare på andra sidan.

Skickliga spelare – absolut. Men er procent är fortfarande onormalt låg.

– Absolut. Men återkom om några fler omgångar. Efter fyra matcher kan det slå otroligt hårt. Vi kommer göra vårt boxplay bättre.

Örebrotränaren Niklas Eriksson var av förklarliga skäl nöjd med det poänggivande powerplayspelet.

– Vårt powerplay är ju bra, och var det även förra säsongen. De är giftiga, Karlkvist-kedjan. De räddar poängen för oss idag.

Jack Kopacka avgjorde dagens match genom att göra två mål i straffläggningen.