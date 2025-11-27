”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Precis när Luke Witkowski blivit spelklar kom nästa backsmäll för Brynäs. Under torsdagsmötet i Linköping klev Michal Kempný av med hjälp av sina lagkamrater.

Michal Kempný hjälps av isen i mötet med Linköping (höger). Foto: Bildbyrån och TV4 (skärmdump).

Det var i inledningen av den andra perioden mot Linköping som olyckan var framme för både Brynäs och Michal Kempný.

Den tjeckiske 35-åringen som gjorde sin 20:e match i tröjan försökte kliva in för att stoppa unge LHC-spelaren Loke Krantz vid ett farligt läge, men dundrade endast in i egen bur, tillsammans med 07:an. Kempný satt kvar på isen längre en sin motståndare och inom kort syntes han även bli hjälpt av isen av sina lagkamrater.

– Hur gick det där egentligen? Det ser absolut inte bra ut i de här bilderna. Det är Kempny som får hjälp av Linköpings fystränare, men han tar sig i alla fall ut av egen maskin. Det ser oroväckande ut för Gällstedts back, säger TV4:s kommentator Jörgen Larsson i sändningen.

Sedan tidigare har Brynäs Simon Bertilsson och Christian Djoos på frånvarolistan. I och med att man saknat spelare i försvaret har därmed Tyler Vesel klivit ner som back. En position han även fick till mötet med Linköping – trots att nyförvärvet Luke Witkowski blivit spelredo.

Strax efter att Kempný klivit av fick Johannes Kinnvall in 1–1 i powerplay – på pass från Nicklas Bäckström.

Texten uppdateras! Matchen pågår.