Nicklas Bäckström stannar i Brynäs även nästa säsong.

Samtidigt skriver klubben att det är osäkert om ”Bäckis” kommer spela då han dras med skadeproblem.

– Nicklas får ses som en bonus kommande säsong, säger sportchef Johan Alcén.

Det är osäkert om Nicklas Bäckström kommer att spela något mer för Brynäs.

Det har länge varit osäkert hur det blir med Nicklas Bäckström inför nästa säsong. När han vände hem förra året skrev han ett 1+1-kontrakt med Gävleklubben. Det innebär att han hade en option i sitt kontrakt om att stanna även över den kommande säsongen.

Däremot har det varit osäkert ifall båda parterna kommer att välja att utnyttja optionsåret eller inte.

Nu bekräftar dock Brynäs att ”Bäckis” stannar även nästa säsong. De har enats om att använda optionsåret och Nicklas Bäckström kommer således att vara en del av Brynäs trupp i SHL nästa säsong.

Brynäs ger dystert besked om Nicklas Bäckström

Samtidigt är det dock osäkert om Bäckström ens kommer att komma till spel över huvud taget, uppger Brynäs IF.

Klubben skriver att ”Bäckis” har dragits med skadeproblem under hela våren vilket fortfarande kräver aktiv rehabilitering. Det finns ännu inget datum för när ”Bäckis” eventuellt skulle kunna vara tillbaka på isen igen. Enligt Brynäs har klubben inlett ett samarbete med specialkliniken Sand i Stockholm och tillsammans med klubbens rehabteam jobbar de nära Bäckström i hopp om att få tillbaka honom i speldugligt skick.

Brynäs menar att de kommer att ge Nicklas Bäckström den tid som krävs för att komma tillbaka. Samtidigt tar klubben höjd för att han eventuellt inte kommer till spel och bygger en komplett trupp utan honom.

– Nicklas betyder oerhört mycket för Brynäs IF. Det vet alla och vi kommer kommer att ge honom den tid och det stöd som krävs i rehabiliteringen. Det finns ingen tidsram som är given i detta men samtidigt tar vi givetvis ansvar för att bygga en slagkraftig trupp där Nicklas får ses som en bonus kommande säsong, säger sportchef Johan Alcén.

Nicklas Bäckström stod för 30 poäng på 45 matcher i SHL den gångna säsongen.

