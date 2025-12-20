Brynäs förlänger med trotjänarduon: ”Vi är stolta”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Anton Rödin och Johannes Kinnvall är båda Brynäs-hjärtan som har levererat stort den här säsongen.

Nu står det klart att duon blir kvar – och förlänger med föreningen.

Kinnvall och Rödin förlänger med Brynäs. Foto: Montage av bilder från Bildbyrån

Få spelare i truppen andas så mycket Brynäs som Anton Rödin och Johannes Kinnvall. Nu står det klart att båda spelarna blir kvar ett bra tag till.

I samband med att Brynäs hemmamatch mot Frölunda skulle dra i gång på lördagen, passade klubben på att meddela nyheten.

”Hade inte kunnat tänka mig att spela någon annanstans”

Beskedet kommer efter en höst då Johannes Kinnvall spelat sin karriärs bästa hockey och öst in poäng. 23 poäng på 26 matcher, varav nio mål. Med det är bara Jakob Silfverberg bättre, med sina 24 poäng.

Nu blir han kvar i minst tre säsonger till.

– Att få äran att stanna kvar i Brynäs, ett lag som jag har följt sedan jag var liten känns såklart helt fantastiskt. Jag känner en enorm stolthet att få bära tröjan varje dag. Det var det här jag ville hela tiden och att det kunde lösa sig är något jag är väldigt glad och tacksam över, säger Johannes Kinnvall till Brynäs hemsida.

Men 35-årige Rödin har inte varit mycket sämre själv, utan veteranen har levererat 22 poäng, varav åtta mål.

– Jag hade inte kunnat tänka mig att spela någon annanstans. Jag tycker fortfarande att det är väldigt roligt att spela ishockey och framför allt inför våra fantastiska supportrar, säger Anton Rödin.

Det nya kontraktet håller honom i klubben över säsongen 2028/29.