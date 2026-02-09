”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Brynäs gör förändringar på målvaktssidan – samtidigt som Damian Clara är borta under OS. Tillsammans med Collin Delia är man överens om att bryta avtalet.

Johan Alcén och Brynäs meddelar att Collin Delia lämnar. Foto: Bildbyrån (montage).

Det fortsätter att hända saker kring Brynäs målvaktssida efter uppgifterna om att man är överens med Magnus Chrona, till nästa säsong.

Trots att man redan har en av sina burväktare borta i skrivande stund (Damian Clara under OS) meddelar man under måndagen att Collin Delia lämnar. 31-åringen och Brynäs har tillsammans kommit överens att bryta samarbetet, som var tänkt att hålla till slutet av 2025/26, dit kontraktet skrevs till.

– Collin har haft lite speltid under en längre period och har uttryckt en önskan om att få gå vidare. Han har hela tiden trots begränsad speltid uppträtt professionellt och visat en hög grad av lojalitet mot både klubben och lagkamrater. Vi önskar honom ett stort lycka till, säger sportchef Johan Alcén i ett uttalande.

Delia: ”Min agent kollar på andra alternativ”

Collin Delia, med 52 NHL-matcher på sitt CV, kom till Brynäs inför denna säsong, men har hittills endast spelat sex matcher. Över dessa har han räddat 79,1 procent av puckarna En har slutet i seger.

– Ja, när jag inte får starta kan jag inte stanna, eller hur? Jag tror det är det perspektivet jag har just nu. Min agent kollar på andra alternativ, sade han till Gefle Dagblad för ett par dagar sedan.

Delia har inte heller tränat med laget under den senaste tiden, utan har klivit på is mot slutet och kört ensam med målvaktstränaren. Detta enligt lokaltidningens rapporter.

Just nu är Brynäs alternativ, bakom Erik Källgren, att plocka upp någon av U20-målvakterna Oscar Westman eller William Forsberg. Läs mer om dem HÄR – analys av Brynäs U20.

