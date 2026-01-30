Uppgifter: Svenske doldisen överens med Brynäs

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Brynäs är på jakt efter en kollega till Erik Källgren. Nu uppger Aftonbladet att man är överens med 25-årige AHL-målvakten Magnus Chrona.

Magnus Chrona uppges vara klar för spel i Brynäs till nästa säsong. Foto: Bildbyrån/Charles LeClaire-USA TODAY Sports.

Damian Clara ser inte ut att bli kvar ett år till, och Collin Delia är på väg bort.

Nu kommer uppgifter om att Brynäs har hittat sin nya målvakt som ska backa upp Erik Källgren under 2026/27-säsongen.

Aftonbladet kommer med uppgifterna under fredagen, och pekar på 25-årige stockholmaren Magnus Chrona. Den NHL-draftade målvakten som fortfarande är lite av en doldis hemma i Sverige efter att han tidigt lämnat för spel i Nordamerika och collegeligan NCAA.

Parterna ska vara överens och Chrona väntas därmed komma in med sina 197 centimeter, direkt från Milwaukee Admirals i AHL.

Kastades in i NHL av San Jose Sharks

Den nuvarande AHL-svensken har IFK Täby som moderklubb, men spelade juniorhockey i AIK, Nacka och Skellefteå. Fyra år på University of Denver följde sedan innan han kastades in i NHL av San Jose Sharks, vid nio tillfällen. Därifrån blev han sedan trejdad i augusti 2024.

Förlängningen med Nashville Predators i april 2025 gav en lön på 775 000 dollar, men avtalet går ut efter denna säsong. I den nya NHL-klubben har det endast blivit spel nere i AHL, där han bland annat varit lagkamrat med nuvarande Brynäs-spelaren Kieffer Bellows.

Detta blir inte heller första gången Gävle-klubben väljer detta typ av spår. Ludvig Persson, som gjorde succé förra året, kom i sin tur in direkt från college.

Source: Magnus Chrona @ Elite Prospects