Brynäs ger besked om Nicklas Bäckström

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Nicklas Bäckström har missat de senaste matcherna på grund av en skadekänning.

Nu ger Brynäs en uppdatering om ”Bäckis” status – och han kan vara aktuell för spel redan i morgon.

– Dörren är inte stängd, säger tränaren Niklas Gällstedt till Gefle Dagblad.

Nicklas Bäckström kan göra comeback för Brynäs i morgondagens match. Foto: Aron Broman/Bildbyrån

Innan OS-uppehållet stod Nicklas Bäckström för en riktigt fin insats när han gjorde 1+2 i Brynäs 5-0-seger hemma mot Färjestad. Därmed bröt Bäckström en 35 matcher lång måltorka. Sedan dess har stjärnan däremot inte spelat för Gävle-klubben.

Han tränade inte alls under uppehållet och gick inte heller på is under förra veckan. Därmed missade han Brynäs båda matcher mot Djurgården och Luleå. Under veckan har ”Bäckis” gått på is igen men det var först under onsdagen som han deltog i lagets gemensamma isträning. Han tränade med resten av laget för första gången men fullföljde inte och klev av mitt under träningen, rapporterar Gefle Dagblad.

Osäkert om Nicklas Bäckström kan spela för Brynäs

Däremot öppnar tränaren Niklas Gällstedt ändå för att Bäckström kan vara tillbaka i spel under morgondagens hemmamatch mot Rögle.

– Det är ett dag till dag-läge. Vi får se hur han reagerar på den isträning han gjort nu. Så det är inte bestämt om han spelar eller inte, säger Gällstedt till GD.

Nicklas Bäckström ska inte dras med någon större skada utan snarare ska det röra sig om en lättare skavank/känning menar Brynäs IF. Det rör sig inte heller om någon känning från höftskadan som han led av under de sista åren i NHL. Det återstår däremot att se om Bäckström kan vara tillbaka i spel för Brynäs till matchen mot Rögle.

Under säsongen har Nicklas Bäckström stått för 29 poäng på 42 matcher i SHL.

Source: Nicklas Bäckström @ Elite Prospects