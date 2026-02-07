”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Brynäs tar revansch mot Färjestad och vinner med hela 5-0.

Då hade Nicklas Bäckström show och bröt sin långa måltorka.

–Det är roligt för Nicklas, han jobbar hårt varje dag, säger tränaren Niklas Gällstedt.

Nicklas Bäckström hade uppvisning i Brynäs storseger mot Färjestad. Foto: Bildbyrån

När Brynäs och Färjestad möttes i Karlstad för tre veckor sedan vann FBK med galna 7-0. Nu möttes lagen igen i Gävle och då jagade Brynäs revansch.

Det blev visserligen inte 7-0 – men det blev ändå stora segersiffror för Brynäs i mötet med Färjestad.

Brynäs fick chansen i powerplay flera gånger om under första perioden och var även effektiva i numerärt överläge. 1-0 kom genom stjärnforwarden Jakob Silfverberg och senare i perioden kunde hemmalaget även utöka till 2-0. Nicklas Bäckström assisterade till Anton Rödin som såg till att det var 2-0 efter två spelade perioder.

– Det är klart att vi har någonting bra på gång här. Vi känner en liten revanschlusta efter senast nere i Karlstad, det såg inte alls bra ut då. Det är mycket att spela om i dag, det märktes redan från start. Vi spelar stabilt men kan såklart vässa till det lite i fem-mot-fem, säger Silfverberg till TV4.

Nicklas Bäckström bryter måltorkan i Brynäs

Inför den andra perioden valde Färjestad att byta målvakt. Emil Larmi klev ut och Melker Thelin hoppade i stället in mellan stolparna. Det gjorde däremot ingen skillnad utan Brynäs fortsatte leverera i spel fem-mot-fyra. Oskar Lindblom kunde sätta 3-0, återigen efter assist av Nicklas Bäckström, och sedan var det dags för ”Bäckis” att själv kliva in i målprotokollet.

Bäckström hade inte gjort mål för Brynäs sedan 16 oktober i en 3-2-seger mot Leksand. Därefter har ”Bäckis” spelat 35 matcher i både SHL och CHL utan att hitta nätet. Men mot Färjestad fick han äntligen bryta måltorkan. Han överlistade Melker Thelin med ett fint skott som gick in högt i nätet. Det är hans tredje mål i SHL den här säsongen.

– Jag tror säkerligen att han tycker att det är jäkligt skönt. Det är roligt för Nicklas, han jobbar hårt varje dag, säger Brynäs-tränaren Niklas Gällstedt.

Nicklas Bäckström stod alltså för 1+2 i Brynäs seger mot Färjestad. Det är första gången sedan 29 januari 2022, alltså över fyra år sedan, som han gör 1+2 i en match. Då stod han för 1+2 i en 5-0-vinst med Washington Capitals mot Dallas Stars.

– Det är klart att man blir glad men samtidigt får man försöka att inte lägga så mycket energi på det. Nu har vi vunnit mycket på slutet och jag fokuserar bara på att vi ska bygga vidare och bli bättre som lag, säger Bäckström om sin egen insats till TV4.

Segersiffrorna skrevs sedan till 5-0 efter ett mål i tredje perioden. Brynäs tar därmed sin största seger mot Färjestad sedan 17 februari 2004, då de vann med 7-2 mot FBK. Erik Källgren räddade alla 22 skott som Färjestad sköt för att hålla sin första nolla för säsongen.

Brynäs – Färjestad 5–0 (2-0,2-0,1-0)

Brynäs: Jakob Silfverberg, Anton Rödin, Oskar Lindblom, Nicklas Bäckström, Jack Kopacka.

Färjestad: –

Source: SHL League Page @ Elite Prospects