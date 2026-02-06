”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Expressen menar att han är nära en flytt till finska Ilves. Nu svarar Skellefteås Lars Bryggman – och bekräftar intresset.

– Jag har haft bra år i Finland tidigare och vet om att det finns lag som är intresserade, säger han till Piteå Tidning.

När Lars Bryggman lämnade Sverige och Malmö 2022 var det för att hitta tillbaka till sitt offensiva spel. Nu, redan en säsong efter återkomsten i SHL, ser 33-åringen ut att vara på väg tillbaka till Finland.

Expressen kom med uppgifter om att det var nära tidigare i veckan, och nu bemöter han det hela själv.

– Jag har haft bra år i Finland tidigare och vet om att det finns lag som är intresserade, men jag har inte kommit till något beslut om nästa säsong, säger han till Piteå Tidning och fortsätter om vad han kan säga om ryktet att han är på väg till Ilves.

– Egentligen ingenting. Det är mycket rykten den här tiden på säsongen och jag har ett utgående kontrakt också, men ingenting är klart.

Bryggman har inte pratat med Forssell

Piteå-sonen, som spelade i Skellefteå även som junior, var kapten för finska Pelicans under 2024/25 och öste in 23 mål och 26 assist. Denna återkomst i Sverige har det endast blivit tolv poäng på 37 matcher.

– Grundplanen när jag flyttade hem var att ta mig an den här utmaningen. Jag åkte till Finland för att hitta mitt spel och min offensiv, och när den här chansen dök upp ville jag ta den. Det har varit mitt fokus, men vad det blir efter det här får vi se. Det brukar lösa sig, säger han till PT.

Bryggman berättar även att han inte pratat med Skellefteås GM, Erik Forssell, om en förlängning.

Source: Lars Bryggman @ Elite Prospects