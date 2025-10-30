Brian O’Neill fick två matchers avstängning efter att ha crosscheckat Oliver Okuliar i ansiktet.

Nu skickar Luleåstjärnan en hälsning till Skellefteås forward.

”Vilken krigare, att resa sig efter en sådan attack”, skriver han i ett sms till NSD.

Brian O’Neill fick två matchers avstängning för en crosschecking på Oliver Okuliar.

Foto: Bildbyrån/TV4

Brian O’Neill fick en tvåminutersutvisning för roughing i samband med en situation framför målet i rivalmötet i SHL med Skellefteå i tisdags. Luleås stjärna anmäldes emellertid i efterhand för att ha crosscheckat Oliver Okuliar i ansiktet – och under gårdagen fick O’Neill domen att han stängs av i två matcher och tvingas böta 33 800 kronor.

Nu skickar O’Neill en hälsning till Skellefteå-forwarden.



”Sedan hoppas jag verkligen att motståndaren mår bra efter incidenten. Vilken krigare, att resa sig efter en sådan attack”, skriver O’Neill i ett sms till NSD.

Okuliar: ”Jag är van”

Okuliar föll till isen efter smällen, men kunde snabbt resa sig och spela vidare i matchen som Skellefteå vann med 3–0 där slovaken stod för ett av hemmalagets mål.



För Okuliar var detta andra gången på kort tid där en motståndare fått en avstängning till följd av en smäll mot ansiktet/huvudet på honom, då Malmö-forwarden Janne Kuokkanen stängdes av i fyra matcher för den huvudtackling han delade ut på slovaken i mötet med Skellefteå den 18 oktober.



– Det är hockey. Jag är van, säger han till Norran.

– I hela min karriär har jag gillat att vara där saker händer och då får man smällar ibland. Men jag är okej.



I sitt sms till NSD skriver O’Neill vidare att han aldrig anklagats för att vara en ful spelare och konstaterar att det här är hans första avstängning i karriären.



”Det tog bara 37 år. Jag hoppas att det saftiga bötesbeloppet går till domarna. Det är det tuffaste jobbet inom hockeyn och ett som vi behöver visa mer respekt för”.