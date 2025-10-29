Brian O’Neill stängs av – får böta nästan 35 000 kronor

Luleå får klara sig resten av veckan utan Brian O’Neill.

37-åringen stängs av tills uppehållet på grund av en crosschecking mot ansiktet på Skellefteås Oliver Okuliar.

Brian O’Neill, 37, stängs av. Foto: Bildbyrån

Luleå-stjärnan Brian O’Neill var superviktig i klubbens guldjakt förra säsongen. 37-åringen var dominant som center och blev hyllad som en av de stora guldhjältarna i våras.

Tidigare under dagen stod det klart att spelaren riskerade avstängning.

Efter en tung start på säsongen för Luleå, blev den allt tyngre på tisdagen då man förlorade med 0–3 mot Skellefteå i derbyt. Därtill blir nu Brian O’Neill avstängd. Efter en tackling mot ansiktet på Skellefteås målskytt Oliver Okuliar stängs han nu av i två matcher och får böta 33 800 kronor.

Disciplinnämnden om beslutet

Veteranen fick dock ingen utvisning under matchen utan nu kommer alltså straffet retroaktivt.

I sitt beslut skriver SHL:s disciplinnämnd att handlingen innebar en stor skaderisk.

”Nämnden finner det utrett att Brian O’Neill gjort sig skyldig till crosschecking. Förseelsen bör föranleda en

avstängning. Avstängningens längd bestäms till en tid som bedöms motsvara två matcher”, står det i beslutet.