Har redan tangerat målrekordet: "That's pretty good"

Brian Cooper är stekhet. Foto: Bildbyrån.

GÄVLE (HOCKEYSVERIGE.SE)

Växjö Lakers besegrade Brynäs IF med 3-2 i SHL sedan Dennis Rasmussen avgjort sent. Länge såg det dock ut som att Brian Cooper skulle bli matchvinnare. Cooper satte nämligen 2-1-målet som länge stod sig som matchens sista.

Det var Coopers fjärde mål i den blott nionde matchen för säsongen. Faktum är att han aldrig gjort fler mål än så under en SHL-säsong. Hans målskörd i högstaserien lyder fyra, två, fyra, två, fyra, två, fyra. Dessutom har han även gjort ett mål i Champions Hockey League under hösten.

– (Skratt) That's pretty good. Jag tar det! Jag var nervös att jag skulle hamna i en måltorka nu eftersom jag gjort mycket i början, säger Cooper till hockeysverige.se.

– Det är skönt att kunna bidra här och där. Jag jagar inte mål men jag försöker ha mer självförtroende när läget ges. Om vi kan få mål från backar eller från andra- och tredjekedjan tar det bort lite press från förstakedjan: Det är viktigt att få den breddproduktionen.

Amerikanen väljer sedan att hylla sin backkollega.

– Det är tacksamt att spela med Joel (Persson) han skapar mycket åt sig själv och andra. Ibland är det nästan svårt att spela med honom för han skapar så mycket och för så mycket som man själv blir förvånad över. Man tror att han ska göra en sak och så gör han något annat, så då står man bara och tittar och låter honom göra sin grej. Han är en speciell spelare och har gjort en så speciell resa.

– Jag tycker vi har en bra balans och vi tar fram kvalitéer hos varandra som vi kanske inte har.

Buades ut senast - blev målskytt idag

Senast Brian Cooper var i Gävle buades han ut rejält av hemmapubliken. Nu fick han slå tillbaka genom att göra ett mål.

– Buade de? Jag trodde de skrek "woooo" och jublade åt mig. Nu förstör du allt, säger han skämtsamt.

– Det gör det bara extra skönt att göra mål idag. Men det jag fortfarande sätter mest stolthet i är att spela när vi leder och ska försvara vårt mål.

Växjö hade tre raka förluster inför kvällens match.

– Det här gör sjutimmarsbussresan hem lite trevligare. Det har varit frustrerande eftersom vi förlorat på sätt vi inte vill förlora på. Det är en sak om vi förlorar men spelar som vi vill spela - då kan man i alla fall ta med sig saker från matchen. Det har vi inte kunnat göra nu. Men nu tycker jag vi spelar lite mer "precist" och gör det bra mot ett lag som också är inne i en liten formsvacka och är desperata. Vi möter ett väldigt bra lag som är erfaret, tungt, snabbt och bra defensivt.

– Det här var ett enormt steg i rätt riktning för oss.