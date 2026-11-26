Samuel Fagemo svarade för ett hattrick.

Foto: BILDBYRÅN

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Frölunda HC tog en stabil 5–2-seger hemma i Scandinavium mot nykomlingen IF Björklöven under torsdagskvällen, inför 11 024 åskådare. Stor matchvinnare blev forwarden Samuel Fagemo som noterades för ett äkta hattrick i slutskedet av matchen.

Hemmalaget tog ledningen i den första perioden genom Nicklas Lasu, men glädjen blev kortvarig då Phil Di Giuseppe kvitterade för gästerna bara 15 sekunder senare, hans första SHL-mål. I mittakten tog Björklöven ledningen via Anton Malmström, men återigen svarade motståndet blixtsnabbt – bara tolv sekunder senare satte Filip Cederqvist 2–2. Därefter tog Fagemo över föreställningen. Han prickade in 3–2 i slutet av andra perioden, ökade på till 4–2 i powerplay i den tredje och fastställde slutresultatet 5–2 i tom bur. Frölunda vann skotten överlägset med 32–15.

I och med segern befäster Frölunda sin andraplats i SHL-tabellen med 44 inspelade poäng, medan IF Björklöven ligger kvar på 13:e plats (kvalplats) med 19 poäng.

Matchfakta

Frölunda HC – IF Björklöven 5–2 (1–1, 2–1, 2–0)

Första perioden: 1–0 (14:42) Nicklas Lasu (Max Friberg, Henrik Tömmernes), 1–1 (14:57) Phil Di Giuseppe.

Andra perioden: 1–2 (25:48) Anton Malmström (Lenni Killinen, Joel Mustonen), 2–2 (26:00) Filip Cederqvist (Jacob Peterson, Isac Heens), 3–2 (38:16) Samuel Fagemo (Samuel Johannesson, Filip Cederqvist).

Tredje perioden: 4–2 (50:53) Samuel Fagemo (Patrik Puistola, Jacob Peterson) spel fem mot fyra, 5–2 (58:36) Samuel Fagemo (Bosse Meijer, Filip Hasa) mål i tom bur.

Skott: 32–15 (8–4, 11–9, 13–2).

Utvisningar: Frölunda 1x2 min, Björklöven 3x2 min.

Publik: 11 024 i Scandinavium.