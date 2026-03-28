Svarar – efter buropen från publiken

Brian Cooper är van att väcka känslor. I dagens match mot Brynäs buades han ut av hemmapubliken.

– Det var nog första gången. Oftast brukar publiken fokusera på annat – som sitt eget lag, säger han.

Brian Cooper.

Foto: Bildbyrån.

GÄVLE (HOCKEYSVERIGE.SE)

Växjöbacken Brian Cooper har stått i centrum under kvartsfinalserien mot Brynäs. I match två i torsdags stal han rubrikerna efter att först ha delat ut en crosschecking på Oskar Lindblom, och sen blivit utsatt för en slewfoot av just Lindblom.

Och något som ledde till att Brian Cooper buades ut av Brynäspubliken under hela matchen.

– Första pucktouchen var jag lite: ”Oj, okej”. Och sen fortsatte de hela matchen. Men sen blir det bara ”noise” till slut, säger Cooper efter matchen.

– Jag är inte så populär i de flesta städer och det är okej för mig. De har spelar som spelar hårt i sitt lag också, så det går åt båda hållen. Och jag gillar den hockeyn, när det är fysiskt och mycket känslor. Det är därför publiken betalar pengar för att komma och titta. Det är bra för sporten.

Brian Cooper om buropen

Påverkades ditt spel något av att du buades ut?

– Nej, man blockerar ut det. Vill de fokusera på mig är det helt okej.

Cooper menar att det var första gången han buades ut på det här sättet.

– Ja, troligtvis. Oftast brukar publiken fokusera på annat. Som att försöka ge energi till sitt eget lag, exempelvis. Så det var en annorlunda upplevelse för mig.

Brynäs vann efter förlängning och reducerade till 2-1 i matcher.

Source: Brian Cooper @ Elite Prospects