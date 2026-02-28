”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Bråken fortsatte på isen efter att Brendan Shinnimin rykt ihop med Skellefteå-tränaren Andreas Falk. Sedan kom svaren från Luleå-stjärnan.

– Jag tycker att det är rätt fegt när en tränare ger sig på dig mellan perioder, säger han i TV4.

Brendan Shinnimin och Skellefteå-tränaren Andreas Falk hamnade i bråk i spelargången. Foto: Bildbyrån och TV4 (skärmdump).

En situation i första perioden där Brendan Shinnimin föll ihop på isen skapade rejält med känslor mellan Luleå och Skellefteå.

När ytterligare 20 minuter sedan var spelade fick huvudpersonen själv ge sin version av det hela i TV4, och berätta vad Skellefteås tränare Andreas Falk sa när de rök ihop i spelargången.

– Han tog tag i mig och började ge sig på mig efter slashingen. Han sa bara att att jag var en filmare, att jag var svag, och allt det vanliga skitsnacket. Jag gillar inte när tränaren gör det mellan perioderna, vi kan ta det på isen mellan spelarna, jag är villig att stå upp och kämpa på isen. Men att göra det i pausen, det ser inte bra ut, säger stjärnan inför sista akten.

Upprinnelsen till det hela var en slashing från Andreas Johnson som gjorde att Shinnimin grinade illa.

– Han slog mig över armbågen, på en nerv, så jag hade ingen känsel eller kraft i armen. Det behöver inte vara hårt, han träffade på rätt ställe. Inget jag kan göra åt det, säger Shinnimin.

Shinnimin om Falk: ”Det är fegt”

När den 35-årige forwarden sedan pressas ytterligare om bråket med Andreas Falk fyller han på med flera pikar mot Skellefteå.

– Jag tycker att det är rätt fegt när en tränare ger sig på dig mellan perioder. Men jag bor i deras huvuden just nu. Om de är på mig så är det bra, jag älskar det. Jag tvingar dem att ta dumma utvisningar, och fick till och med coachen att bli involverad. Jag gör mitt jobb. Det är vad jag får betalt för.

– Jag har skapat runt mål också, så förhoppningsvis gör jag ett mål och trycker up det i röven på dem, fortsätter han sedan i TV4.

– Varje gång du möter en rival vill du göra allt du kan för att vinna. Jag är stolt över killarna där inne nu, menar han även.

Ställningen var 0–0 inför sista perioden, som inleddes med totalt 65 utvisningsminuter. Däribland 20 till Emil Djuse efter bråket vid andra periodens slut.