Här ryker tränaren ihop med Shinnimin: ”Aldrig sett”

Det hettade till ordentligt i första periodpaus i Norrlandsderbyt. I TV4 visades bilder på Skellefteås assisterande tränare Andreas Falk, i bråk med Luleås Brendan Shinnimin.

– Jag håller inte med dig i alla fall att han måttar slag mot en vakt. Det var Falk som var på Shinnimin, säger Mathias Bromé i sändningen.

Brendan Shinnimin knuffas av Skellefteås Andreas Falk. Foto: TV4 (skärmdump).

Brendan Shinnimin hamnade i fokus i första perioden mellan Luleå och Skellefteå. Och vid periodpausen rann även känslorna över för bortalagets assisterande tränare Andreas Falk.

När TV4 visade bilder från spelargången syntes Falk konfrontera Luleå-stjärnan och knuffa honom bakåt. En ordningsvakt gav sig in i det hela och Lars Lindberg, programledare, menade att spelaren såg ut att rikta ett slag mot denne.

– Jag håller inte med dig i alla fall att han måttar slag mot en vakt. Det var Falk som var på Shinnimin. Känslor i hockey, säger sedan Mathias Bromé i TV4.

– Jag har ingen aning. Där ser man knuff och Shinnimin ger tillbaka. Det är bra att han står upp för sig själv. Aldrig sett en tränare gå och knuffa en motståndar-spelare, men man får uppleva mycket här i livet, fortsätter han.

Irriterad efter slaget: ”Som vanligt som han gör”

Upprinnelsen till det hela var en situation under första 20 där Shinnimin försökte tackla Andreas Johnson, fick ett slag på armen, och föll ihop på isen.

– Han försökte träffa mig i huvudet från ingenstans. Jag har aldrig sett det där förutom men det är väl som vanligt som han gör. Så det är väl inget konstigt, säger Johnson i TV4.

– Såg inte så mycket men det var väl onödigt, säger han om bråket i spelargången.

Inför tredje perioden gav även Skellefteås huvudtränare Daniel Hermansson sin syn på bilderna.

– Ja, vad tänker jag. Jag tycker att det är lite småfjantigt att hålla på i korridoren. Vi spelar hockey, det är det vi fokusera på, säger han i TV4.

– Svårt att säga, jag vet inte vad som hänt innan. Väldigt svårt att kommentera det. Han sa att det var en liten incident med Shinnimin, men inget mer än så. Vi har väldigt mycket fokus på hockey, för vi är inte nöjda. Jag tror inte att de (spelarna) vet det. Jag har svårt att se det, fortsätter han om Falks agerande.

Även andra perioden innehöll en hel del bråk, men ställningen var fortsatt 0–0. Andreas Falk tog också en annan väg ut vid denna paus. Däremot rök spelarna ihop på nytt efter signalen.

Matchen pågår!