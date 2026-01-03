Blytung förlust för Örebro: ”Det är ganska tufft”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Örebros tunga form fortsätter.

I en svängig match tog Rögle alla tre poäng i Behrn Arena – efter mål i matchens sista minut.

Nu har man förlorat fyra raka matcher.

– Det är ganska tufft att stå här, säger tränaren Niklas Eriksson i TV4.

Rögles kvitteringsmål förändrade matchen. Foto: Kenta Jönsson / BILDBYRÅN / COP 210 / KJ0297

Närkingarna hade en riktigt tuff decembermånad. Lagets två enda segrar kom mot Leksand, vilket förvisso var viktiga poäng för att hålla just Leksand på distans under strecket. Men annars har man förlorat ett gäng matcher mot andra lag på den nedre halvan, däribland HV71, Linköping och Brynäs.

På lördagen tog man ledningen mot topplaget Rögle. Målet kom efter ett lyckat anfall i powerplay, där Kalle Kossila stod för ledningsmålet. Men i den andra perioden såg man ut att falla ihop.

Först kvitterade Lucas Ekeståhl-Jonsson innan Fredrik Olofsson gav laget ledningen. Detta under loppet av bara drygt tre och en halv minut. Två minuter senare gjorde Ekeståhl-Jonsson även 3–1 och såg därmed ut att ta luften ur Behrn Arena. Men målet blev bortdömt efter videogranskning.

Örebros jobbiga kollaps

I den tredje perioden gav Örebro Rögle en match och kvitterade ganska omgående genom Luke Martin och bara minuter senare tog man också ledningen genom Milton Oscarson.

Men Rögle vände igen – och avgjorde i matchens sista minut efter mål av Lubos Horky. Nu har närkingarna förlorat fyra raka matcher.

Samtidigt som serietolvan Örebro förlorade mot Rögle, spelade HV71 och Leksand ett inbördes möte i kvalstriden. Matchen mellan ligans två hittills sämsta lag slutade 5–4 till Leksand. I och med det är avståndet på fem poäng ned till HV71 intakt. Däremot närmar sig Leksand HV, och ligger nu på 31 poäng i SHL.