HV71 ser ut att agera efter långtidsskadan på Isac Brännström.

Enligt Björn Liljander letar HV nu efter nyförvärv.

– Vi tittar efter spelare som kan göra oss bättre, säger Liljander till Jönköpings-Posten.

HV71 letar nyförvärv efter skadan på Isac Brännström. Foto: Bildbyrån (Montage)

Under tisdagen gick HV71 ut med att Isac Brännström kommer att tvingas till operation för sin överkroppsskada. Det innebär att han sannolikt kommer att missa resten av säsongen 2025/26.

Efter det tuffa beskedet är general manager Björn Liljander nu tydlig med att HV71 avser att ersätta Brännström. Därför synar Liljander marknaden i hopp om att kunna landa minst ett nyförvärv.

– Vi bevakar hela tiden spelarmarknaden och det intensifieras så klart när den här skadan uppkommer. Vi tittar efter spelare som kan göra oss bättre och se till att vi vinner fler matcher än vad vi gjort hittills, säger Björn Liljander till Jönköpings-Posten.

Björn Liljander om jakten på nyförvärv till HV71

Däremot öppnar Liljander för att inte värva en spelare som ska ersätta Isac Brännström rakt av. Det kan nämligen i stället bli en annan spelartyp som värvas för att stärka truppen.

– Det är inget att sticka under stol med att vi helst skulle vilja ha en center i laget. Det kan aldrig bli för många centrar i en trupp, hellre för många än för få. Så en spelare som kan spela både center och vinge letar vi efter.

HV71 hoppas kunna landa en spelare som kan stärka lagets offensiv.

– Det är svårt att hitta spelare på marknaden den här tiden på året. Önskvärt är att det är en spelare som har det mesta, men det är inte lätt att hitta, säger Björn Liljander.

HV71 ligger sist i SHL-tabellen efter blott tre vinster och tio insamlade poäng efter 13 omgångar. De har just nu fyra poäng upp till Malmö och Brynäs som ligger precis ovanför kvalstrecket.

Source: HV71 @ Elite Prospects