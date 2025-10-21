Mardrömsbeskedet: Kan missa hela säsongen

Isac Brännström tvingas till operation för en överkroppsskada.

Nu riskerar HV71-forwarden att missa hela säsongen.

Isac Brännström.

Foto: Mathias Bergeld/Bildbyrån

Via sin hemsida meddelar HV71 att forwarden Isac Brännström kommer att tvingas genomgå en operation för att få bukt på en överkroppsskada.



Lagläkaren Jonas Kalman berättar på sajten att Brännströms operation inte kommer att ske inom närtid – och att han nu riskerar att bli borta under den resterande delen av säsongen.



– Isac har ådragit sig en överkroppsskada och efter vidare undersökningar har det visat sig att en operation är oundviklig. Den kommer att ske inom närtid, och tyvärr riskerar Isac att missa resten av säsongen.

Kontraktet går ut efter säsongen

Den 27-årige forwarden har missat de senaste tre matcherna för HV71 efter att han utgått i bortamatchen mot Luleå den 9 oktober. På de nio SHL-matcher han spelat den här säsongen står Brännström noterad för två poäng (1+1).



Sedan tidigare är forwardens framtid i HV71 oviss, då hans kontrakt med klubben löper ut efter säsongen.



– Jag vill vara kvar här om det finns en möjlighet. Jag älskar att spela i HV, det här har blivit min hemmaklubb och jag har alltid hållit på HV. Det finns inget bättre än att spela här, sade han till Jönköpings-Posten inför säsongen.

Source: Isac Brännström @ Elite Prospects