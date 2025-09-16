Björn Hellkvist och Lucas Elvenes är återförenade i Växjö. Den tredje klubben de båda jobbar tillsammans i. För Hockeysverige.se berättar duon om den speciella relationen.

– För två veckor sen insåg jag det: Juste, jag måste jobba med honom också, skämtar Hellkvist.

– Vi är likadana och har likadan humor. Man kommer nära en coach och jag och Björn har kommit nära, säger Elvenes.

Björn Hellkvist och Lucas Elvenes är återförenade i Växjö.

De är ett riktigt radarpar, Lucas Elvenes och Björn Hellkvist. Det märks inte minst i sättet de pratar och skämtar med varandra på sin skånska.

Och det märks även på isen.

För det var under Björn Hellkvists ledning som Lucas Elvenes blommade ut till en av SHL:s bästa forwards och playmakers. Det när de återförenades i Leksand efter att tidigare ha jobbat tillsammans i Oskarshamn.

Där tränaren också var en stor anledning till att det inte blev någon fortsättning i Leksand, eller hemkomst till Rögle, för forwarden.

– Han betyder jättemycket, trygghet och all den biten. Vi känner varandra jättebra och vet vad vi går för, säger Elvenes.

”Unik i sitt sätt att spela hockey”

När de båda nu också är återförenade i Växjö är det i en klubb som har ambitionen att vinna SM-guldet. Det är Sveriges framgångsrikaste ishockeyföreningen sett till de tio senaste åren och på en annan plats i näringskedjan jämfört med Leksand.

Hur stor trygghet är det för dig Björn att ha med Lucas på resan?

– För två veckor sen insåg jag det: Juste, jag måste jobba med honom också. Nej, det betyder jättemycket. Lucas är en grym spelare som hittar lösningar på problem som ingen annan gör. Väldigt unik i sitt sätt att spela hockey. En urkraft offensivt.

I premiären mot Brynäs stod 26-åringen för en assist mot Brynäs. Ett startskott på en säsong och en resa där duon återigen kommer att stå i fokus.

Lucas, vad har gjort att ni har följts åt genom åren?

– Vi är likadana och har likadan humor. Man kommer nära en coach och jag och Björn har kommit nära. Det är inte så mycket att tänka på när man vet hur allt ser ut och tryggheten och allt det där.

