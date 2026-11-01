Björn Hellkvist får sparken - de tar över

Björn Hellkvists tid i Växjö är över. Foto: Bildbyrån.

Det har varit en dramatisk första dag på det första landslagsuppehållet för säsongen. I förmiddags meddelade Linköping HC att man sparkar den assisterande coachen Mattias Zackrisson . Och nu kommer en tränarbomb som smäller ännu högre:

Växjö Lakers sparkar sin huvudtränare Björn Hellkvist. Gårdagens 5-1-förlust mot Färjestad BK blev droppen för Lakers, som ligger på tolfte plats med endast 15 inspelade poäng efter 14 matcher.

– Vi har landat i att gå skilda vägar med Björn. Det är såklart ett svårt och tråkigt beslut att skiljas från en huvudtränare men vår samlade bedömning är att laget behöver en förändring för att ta nästa steg. Vi tackar Björn för hans engagemang och arbete i Växjö Lakers och önskar honom allt gott framöver, säger sportchef Henrik Evertsson.

Hellkvist ledde under sitt debutår i Växjöbåset laget till en tredjeplats i serien och en kvartsfinavinst mot Brynäs IF innan gulddrömmen släcktes i semifinalen. Nu kommer istället Joakim Fagervall och Fredrik Hellgren att dela på huvudtränaransvaret och assisteras av sportchef Henrik Evertsson. Den lösningen gäller tills vidare, skriver Växjö på sin hemsida .

De tar över Växjö

Fagervall är redan en rutinerad head coach i SHL. Han har haft huvudansvaret i Luleå Hockey, Malmö Redhawks och Djurgårdens IF Hockey. Hellgren har varit assisterande coach i Växjö sedan 2007. Henrik Evertsson har varit sportchef i 20 år men var innan dess faktiskt assisterande tränare under två säsonger. Huvudtränare även då: Joakim Fagervall. Det var under Lakers tid i HockeyAllsvenskan.

– Jocke och Fredde känner laget och verksamheten väl. De får nu tillsammans med mig gemensamt förtroendet att leda arbetet vidare, med fullt fokus på att ge laget bästa möjliga förutsättningar att prestera, säger sportchef Evertsson.