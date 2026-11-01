Stockholms guldsång: "Ryktades om att bada, men..."

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TV-pucken 2026: Nyheter | Spelschema & resultat Pojkar | Spelschema & resultat flickor | Poängliga & statistik |

Stockholm slog ihop nord och syd och står nu också som vinnare i TV-pucken. Finalen mot Skåne blev en rysare med både zorro-mål från Liam Klarèn och ett läckert 3–2-avgörande i förlängningen – från Gustav Boman.

– Det är helt otroligt, helt otroligt, säger målvakten Hampus Trygg till hockeysverige.se under firandet.

– Boman... vilken jävla spelare, han är så skicklig. Jag visste att han skulle sätta den. Det är helt otroligt, otroligt fint.

Förhandsfavoriterna sköt dock bara fem skott i första perioden, och såg länge ut att förlora. Den som stod längst bak och såg till att det inte hände, var just Trygg, som kastats in i semifinalen efter sjukdom.

– Jätteroligt, man får bara den här chansen, en gång i livet. Otroligt roligt alltså, säger han.

– Laget jag har framför mig hjälper så otroligt mycket ... Det är vattenkrig här bakom, skrattar han.

Så firar Stockholm: "Det ryktades om att bada"

Till tonerna av Pinks Just Give Me a Reason fortsatte sedan firandet på isen.

– Det ryktades om att bada där ute, men jag vette fan... det tror jag inte. Det blir väl lite allsång i omklädningsrummet, säger Trygg om hur man ska fira guldet.

Backen Lucas Ågfalck instämmer:

– En skön bussresa hem och den här låten (Just Give Me a Reason, Pink).

– Vi började med det på samlingscamperna. Sen har det bara följt med, förklarar han.

Abbe Sörman fortsätter från isen:

– Helt given. Vi brukar köra den som vinnarlåt, och nu fick vi köra den här. Otroligt kul.

– Det blir mycket musik, glädje, mycket skrik.

– Ja, bullar, säger även David Redborg.

– Det blir nog mycket surr och vatten, säger hjälten Gustav Boman.