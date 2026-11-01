Stockholms guldsång: "Ryktades om att bada, men..."
TV-pucken

Stockholms guldsång: "Ryktades om att bada, men..."

Publicerad 01 november 2026 17:27
Simon Eld
Simon Eld
Redaktör och reporter
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Stockholm är tillbaka på tronen i TV-pucken efter ett dramatiskt 3–2-avgörande mot Skåne. Nu tar sången vid till tonerna av Just Give Me a Reason.
– Det ryktades om att bada där ute, men jag vette fan... det tror jag inte, säger målvakten Hampus Trygg till hockeysverige.se från firandet på isen.

HÄGGLUNDS ARENA (HOCKEYSVERIGE.SE)

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Stockholm slog ihop nord och syd och står nu också som vinnare i TV-pucken. Finalen mot Skåne blev en rysare med både zorro-mål från Liam Klarèn och ett läckert 3–2-avgörande i förlängningen – från Gustav Boman. 

 – Det är helt otroligt, helt otroligt, säger målvakten Hampus Trygg till hockeysverige.se under firandet.
– Boman... vilken jävla spelare, han är så skicklig. Jag visste att han skulle sätta den. Det är helt otroligt, otroligt fint.

Förhandsfavoriterna sköt dock bara fem skott i första perioden, och såg länge ut att förlora. Den som stod längst bak och såg till att det inte hände, var just Trygg, som kastats in i semifinalen efter sjukdom.

– Jätteroligt, man får bara den här chansen, en gång i livet. Otroligt roligt alltså, säger han.
– Laget jag har framför mig hjälper så otroligt mycket ... Det är vattenkrig här bakom, skrattar han.

Så firar Stockholm: "Det ryktades om att bada"

Till tonerna av Pinks Just Give Me a Reason fortsatte sedan firandet på isen.

– Det ryktades om att bada där ute, men jag vette fan... det tror jag inte. Det blir väl lite allsång i omklädningsrummet, säger Trygg om hur man ska fira guldet. 

Backen Lucas Ågfalck instämmer:

– En skön bussresa hem och den här låten (Just Give Me a Reason, Pink).
– Vi började med det på samlingscamperna. Sen har det bara följt med, förklarar han.

Abbe Sörman fortsätter från isen:

– Helt given. Vi brukar köra den som vinnarlåt, och nu fick vi köra den här. Otroligt kul.
– Det blir mycket musik, glädje, mycket skrik.
– Ja, bullar, säger även David Redborg.
– Det blir nog mycket surr och vatten, säger hjälten Gustav Boman.

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